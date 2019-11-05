【ＦＯＣＵＳ】主席點睛「更重進口」，世界工廠謀轉全球市場

【ＦＯＣＵＳ】中共四中全會上周首次明確「建設更高水平開放型經濟新體制」，全球唯一

以進口為主題的國家級展會－－中國國際進口博覽會（ＣＩＩＥ）周二（５日）即趁熱打鐵在上

海揭幕，習主席更連續兩屆親自「站台」。

他發表主旨演講稱，中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本；放寬外資

市場准入，繼續縮減負面清單；增強知識產權民事和刑事司法保護力度；願同更多國家商簽高標

準自由貿易協定……種種表態，除了續展示對世界經濟的影響力，捍衛多邊貿易體系，亦是以加

快中國從「世界工廠」向「全球市場」轉型，為貿易戰贏取主動和支持。



＊續降低關稅和制度性成本＊



２０１８年首秀的進博會，被視作中國展示其對全球經濟影響力的「主場外交」；從會議吉

祥物大熊貓「進寶」的藍黃色頸巾可見，進博會與「一帶（絲綢之路經濟帶，黃色）一路（２１

世紀海上絲綢之路，藍色）」倡議一脈相承，以既走出去又請進來，推動「共享未來」。

去年進博會演講，大大以「設立科創板」、「增設臨港新片區」、「實施長三角區域一體化

發展國家戰略」為上海做加持；惟今年更側重推進更高水平開放的全局層面。

包括：（１）中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本；（２）繼續鼓勵

自由貿易試驗區大膽試、大膽闖；（３）放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，增強知識產權

民事和刑事司法保護力度；（４）支持對世貿進行必要改革，願同更多國家商簽高標准自由貿易

協定；（５）推動共建「一帶一路」高質量發展。

無論是更加重視進口的作用，還是進一步降低關稅，實際都指向加快中國從「世界工廠」向

「全球市場」轉型，為貿易戰贏取主動和支持。據主席於去年進博會時的說法，未來１５年，中

國進口商品和服務將分別超過３０萬億美元和１０萬億美元。



＊美企參展面積居各國之首＊



此外，主席並似隔空向侵侵喊話稱，經濟全球化是歷史潮流，面對矛盾和摩擦，協商合作才

是正道；只要平等相待、互諒互讓，就沒有破解不了的難題；呼籲「堅持拉手而不是鬆手，堅持

拆牆而不是築牆。」

儘管華府今年續拒派高級官員出席，Ｇ７國家元首亦僅得法國總統馬克龍捧場，但參展美國

企業數量卻較去年增加１８％，參展面積更達４﹒７５萬平方米居各國之首，其中包括微軟、高

通、波音、通用、特斯拉、福特等巨頭。分析認為，美企的參展熱情顯示其看好中國市場，及對

恢復貿易戰前「常態」的強烈興趣。

至於放寬外資市場准入、繼續縮減負面清單、增強知識產權民事和刑事司法保護力度等提法

，既像為下一輪中美貿易談判鋪路，又是回應歐盟的質疑。較早時，中國歐盟商會就警告中國，

「確實存在承諾疲勞的危險」。

面對中國更大範圍、更寬領域、更深層次全面開放的大趨勢，如本欄上月底所指，關注「全

面開放（資本市場、消費市場、產業市場等）」和「混改」主題，或有下階段投資啟示。

