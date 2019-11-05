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即市新聞

05/11/2019 17:54

《匯市縱橫－蕭啟洪》中場休息

　　《匯市縱橫》踏入１１月，秋意開始濃厚。尚未登高欣賞芒草，倒是答應了朋友的提議到澳
門一遊。吃過了蟹粥，煲仔魚翅，懷舊雪糕三文治等美食，當然少不了到賭場逛一逛吧！朋友小
賭怡情，請了大家到有名的葡國餐廳吃飯，席間少不免談起中美貿易的進展。因為智利近來的示
威，原訂１１月中於當地舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會取消，特朗普鎮定自若表示「習
特會」將另覓地點進行；有傳澳門亦曾在考慮之列上。

　　貿易戰打打停停，市場等待這份據美方所說覆蓋整體內容６０％的首階段協議，已然超過
１８個月。先不談中方曾擺出強硬姿態表示難以與美國達成全面協議，即使本月成功簽署，筆者
卻以為這可能是侵侵任內的唯一協議；其他協議預算，最快也在美國大選塵埃落定後再能繼續。
原因有三：
　
　　其一，難度增加但談判時間不足。現時最有機會簽訂的協議繞過了爭議最大的議題比如知識
產權，經濟結構等。中國承諾購入更多美國農產品以換取美國停止進一步開徵關稅，但後續協議
無可避免地將需處理更棘手的問題，難度相比第一階段相信有增無減。而美國大選的時間只剩下
大概一年，侵侵面對彈劾及爭取連任的壓力，估計將不會有足夠時間去解決第二階段的協議。

　　其二，特朗普反覆無常，能否連任亦成疑問。侵侵上場至今，大家都明白他作為一個生意人
「無利不早起」且反覆。假使雙方真能就核心問題達成共識，亦不難想像侵侵為爭取國內選票而
反口，然後爭取更大利益。
　
　其三，當侵侵稍微讓步（坊間分析還是中國讓步較大）後，民望回升接近兩個百分點，同時在
美股創新高的美好回報下，他那肯貿然放下手頭上的「中國牌」呢！況且，誰能保證特朗普能否
連任？若不能在選舉前敲定協議，所有事將有機會推倒重來。

　　綜上，中美歷經超過一年才接近簽訂首階段協議，想要在特朗普第一任期內簽訂全面協議的
可行性無疑較低，且拭目以待月中發展。首階段後可見將迎來短暫的中場休息，對市場來說亦未
必不是好事。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５８０，止蝕１４５０。
　
歐元：上周建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕
　　　１﹒１２５０。
　
澳元：早前建議候高於０﹒６８２０沽出澳元兌美元，已於０﹒６９２０止蝕，損失１００
　　　點子。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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