《股壇解碼－戴名》美經濟數據不利美股走勢；楓葉教育停滯不前

《股壇解碼》上周美國議息後再度減息，加上剛公布的ＡＤＰ和非農就業數據並沒有為市場

帶來驚喜，相信本周道指走勢不一定能持續走強，雖然特朗普放風中美貿易戰首階段好事近，相

信對道指的刺激有限，隨著本周利淡消息可能陸續有來，道指要穩守２７０００點關口並不容易

，倘若大市欠缺重大利好消息支持，相信本周道指將會初步下試２６２００點的位置，標指亦已

到達之前預計的３０５０點位置，投資者可在現階段趁機減持美股。



＊威逼利誘＊



「脫歐」方案通過無期，英國前景仍然不明朗的同時，約翰遜揚言提前大選，先是曉之以情

，之後是要脅提前大選，可見約翰遜對英國「脫歐」的態度是何等堅決。直至目前為止，外界認

為英國成功「脫歐」的利弊參半，並非一面倒的看淡，但投資者要留意英國「脫歐」後將失去了

進入歐洲市場的優勢，短線對英國本土經濟將會出現明顯的負面影響，投資者暫時不宜對英國經

濟過分樂觀。



＊雪上加霜＊



上周四中全會完滿落幕，會後並沒有重大利好消息公布，相信市場在沒有利好消息刺激下將

繼續走軟。網上流傳深圳小產權房將被國家無償收回，雖然官方並沒有確認，但在四中全會前傳

出如此消息，相信或多或少象徵著中央對小產權房這個歷史問題有了新的定調，對房地產行業的

衝擊則有待時間去印證。



＊事先張揚＊



上周公布的香港今年第三季經濟增長數據，雖然財政司司長已經事先張揚地表示數據將持續

按季負增長，而且幅度將顯著擴大，但數據還是有點讓市場失望，雖然恆指在上周受中美貿易談

判有新進展而初見支持，但香港經濟的基本面並沒有顯著改善，相信在經濟數據欠佳的情況下，

恆指向上突破的動力成疑，由於上周恆指期權在２６６００點出現建倉跡象，相信短期會有所反

彈，反彈目標為２８０００點，而恆指短線支持位則在２６６００點。



＊股票簡評＊



楓葉教育（０１３１７）主要在中國經營國際學校和幼兒園，集團以楓葉品牌在中國經營國

際學校，實行雙課程及雙文憑的高中教育，學校同時獲得中國及加拿大英屬哥倫比亞省教育部認

證，高中畢業生可同時獲授認可的加拿大英屬哥倫比亞省教育部高中文憑和中國高中文憑。楓葉

教育最近公報的在校人數超過４１５００人，近年國內生的增長陸續放緩，當中有可能是供需問

題，也有可能是楓葉教育的可收生數量已達到飽和點。

如果是供需問題的話，這對集團來說是非常負面的打擊，如果是到達飽和點的話，楓葉教育

明年新開的４所小學和３所初中可望解決這問題。集團在這兩年每年新開７所學校，在擴張方面

是否有點過急可以從楓葉教育近幾年的學生流失率超過５％來推斷，由於集團在辦學方面已經累

積不少經驗，估計原因是內部管理跟不上，學生不滿意服務便出現轉學的情況，由於教育服務比

較注重細節，加上這些學生的家庭環境也比較好，在追求品牌之餘，服務也就成為學生和家長看

重的地方。

另一方面，楓葉教育的高管內好像沒有市場銷售方面的人才，每年招生的指標壓力都壓在校

長身上，相反楓葉教育的官方網頁和其他市場宣傳渠道內很多的資訊更新非常慢，集團官方網站

給人像十年前的味道，感覺有點落伍，互動體驗也不好，試問這樣的體驗如何能吸引潛在客戶，

相信楓葉教育大部分的潛在客戶在考察楓葉的時候，首先看的肯定是集團的網頁，第一觀感打了

折扣，單憑口碑不足以讓集團脫穎而出，楓葉教育如果不盡快改善這根本的問題，明年新開的７

所學校為集團帶來的壓力將直接顯示在業績上，加上中加關係轉趨緊張有可能打擊加拿大升學的

需求，投資者不宜因現價低迷而買入，可待股價回調至１﹒８元附近再行部署。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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