《日入而息》習近平高調肯定林鄭工作，滬進博會開幕，港股四連升



《今天重點》﹡第二屆進博會今日開幕，習近平將發表演講；習近平稱中國經濟發展前景一

定會更加光明；加快推進海南自由貿易港建設；首屆進博會上宣布的開放措

施已基本落實；培育一批進口貿易促進創新示範區；繼續優化營商環境，完

善知識產權保護法律體系；習近平建議共建開放合作、創新分享的世界經濟

﹡習近平見林鄭：中央高度信任，止暴制亂是最重要任務

﹡李顯龍稱香港社會問題須於一國兩制框架下解決

﹡思捷環球（００３３０）首財季收入按年減少１０﹒８％至２８﹒４６億元



《即日市況》﹡港股漲１３６點收２７６８３連升四日，創三個月高，成交９２１億



《深滬股市》﹡政策利率超預期降，滬指收升０﹒５％曾破三千惟遇阻



《美元匯價》﹡製造業陷嚴重收縮，歐央行幣策難大改動；歐元最新報１﹒１１１５╱１９

，日圓最新報１０８﹒８０╱８３



《公司業績》﹡冰雪集團（０８４２９）首三季盈轉虧蝕８９﹒５萬元，不派息

﹡榮豐（０８５２６）首三季溢利增５９﹒３％至１２６２萬元，不派息

﹡福紡（０８５０６）首三季少賺４﹒５％至１３１７萬元，不派息

﹡中匯集團（００３８２）全年多賺３４％，派末期息１港仙

﹡思捷環球（００３３０）首財季收入按年減少１０﹒８％至２８﹒４６億元



《公司資訊》﹡被列入美國黑名單，傳曠視科技考慮推遲香港ＩＰＯ

﹡久泰邦達（０２７９８）斥１１億元人民幣收購貴州煤礦

﹡小米（０１８１０）正式發布配備１億像素影像感測器新手機；預計將在明

年進入日本市場

﹡中手游（００３０２）獲悉數行使超額配股權，額外淨籌１﹒８９億元

﹡中華電力（００００２）延長電動車免費充電服務至明年底

﹡佳兆業（０１６３８）額外發３億美元優先票據，年息１０﹒８７５％

﹡冠捷科技（００９０３）今早宣布停牌，公司將私有化撤銷上市地位

﹡路勁山水盈開首張價單，６７伙折實最平９０７萬元

﹡建行（００９３９）張為忠稱金融科技正在改寫金融業基因及業態

﹡恆生（０００１１）提升客戶服務，擴展「Ｌｉｖｅ Ｃｈａｔ」在線通訊

﹡美的置業（０３９９０）首１０個月合同銷售金額按年增長約２５％至約

８１６億元人民幣

﹡浩德（０８１４９）售日本熊本物業１０％股權，涉資３３０萬元

﹡盛業資本（０６０６９）與建行深圳市分行簽戰略合作協議

﹡華僑永亨第三季盈利按年升１１％至５﹒９億元，不良貸款率升；華僑銀行

料今年貸款錄低單位數增長，第四季淨息差將低於第三季

﹡匯豐調查指逾三分一港企計劃透過開拓新市場來應對業務挑戰

﹡溫嶺工量刃具（０１３７９）上市將延期，需更多時間落實招股結果

﹡瑞安房地產（００２７２）附屬發３億美元綠色債券

﹡禪遊科技（０２６６０）控股股東增持共９００萬股，涉資５０２萬

﹡銀娛（０００２７）安達仕將進駐銀河三期，料２０２１年上半年啟業

﹡高山企業（００６１６）上月出售１８﹒７萬股中駿獲利約４２萬元

﹡當代置業（０１１０７）１０月合約銷售額按年升３﹒３２％

﹡佳明（０１２７１）「明翹匯」加推２９２伙，入場費４７０﹒３萬元

﹡安莉芳控股（０１３８８）獨立非執董劉紹基擬對市場失當行為審裁處研訊

進行抗辯

﹡中盈集團（００７６６）旗下公司認購互聯智慧股份，百分比仍在磋商

﹡星展香港表示分行數目與客戶人數掛勾，進行數碼化不等於關閉分行；對本

港長期經濟樂觀，料美明年再減息一次

﹡漢思能源（００５５４）斥１１３９萬收購成品油產品批發商９９％股權



《國企紅籌》﹡金地商置（００５３５）１０月合約銷售額按年跌１１﹒２５％



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）發行６億美元優先票據，年利率４﹒５５％

﹡海通國際（００６６５）建議發行債券，所得款項主要用於再融資

﹡神威藥業（０２８７７）與關連公司簽技術服務合同涉１４００萬元人民幣



《中國要聞》﹡第二屆進博會今日開幕，習近平將發表演講

﹡習近平稱中國經濟發展前景一定會更加光明；加快推進海南自由貿易港建設

；首屆進博會上宣布的開放措施已基本落實；培育一批進口貿易促進創新示

範區；繼續優化營商環境，完善知識產權保護法律體系；習近平建議共建開

放合作、創新分享的世界經濟

﹡財政部表示進博會展期內銷售的部分展品將免徵關稅

﹡淡水河谷展出９種礦產品，ＶＲ體驗全球鐵礦石供應鏈

﹡深圳推３５塊產業用地向全球招商，面積逾３０平方公里

﹡中國與泰國發布聯合聲明，涉落實農產品貿易合作等

﹡防沉迷網遊通知表示１６歲以下每月充值不超２００元

﹡越南阮春福與李克強會面，要求中國尊重海上經濟活動

﹡人行表示大額現金管理不影響社會公眾日常經濟活動；人行４０００億

ＭＬＦ減量續作，利率下調５基點；人行擬在河北、浙江、深圳試點開展大

額現金管理

﹡首三季內地交易所黃金成交量大漲，上期所增逾兩倍

﹡民營銀行首獲國際信用評級，穆迪標普予微眾穩定展望

﹡謝漢立稱上海清算所擬打造大宗商品的「支付寶」

﹡能源局表示首三季全國光伏發電量同比增２８％

﹡中央結算公司表示境外機構連續１１個月增持中國債券

﹡「雙１１」指揮棒交蔣凡，阿里巴巴張勇：退下前線專心網購

﹡科創板正式提出滿周年，４６家公司募資總額５９３億元

﹡ＩＤＣ表示上季中國５Ｇ手機市場份額ｖｉｖｏ排名第一

﹡加國民調表示不足三成民眾對中國持歡迎態度

﹡華為董事表示沒有美國零部件供應華為仍能保持強勁成長

﹡德外長立場轉強硬，質疑華為未必合資格參與５Ｇ項目

﹡美國商務部長表示ＲＣＥＰ非自貿協定，屬低級條約；美中首階段貿易磋商

取得非常好進展

﹡據報中國要求美方取消下月關稅計劃，習近平才願見面；據報特朗普邀習近

平在準備簽署貿易協議時訪美

﹡潘功勝稱支持星離岸市場成人幣交易國際金融中心之一

﹡１０月財新中國服務業ＰＭＩ降至５１﹒１為一年最低

﹡上周瘦肉型白條豬肉出廠價環比跌，８月以來首次

﹡商務部發布ＲＣＥＰ聯合聲明：擴大和深化區域價值鏈

﹡新三板深化改革技術準備，部署連續競價等管理

﹡人保肖建友稱上半年提供近７２億元環境污染治理責任險

﹡中國與泰國發布聯合聲明，涉落實農產品貿易合作等

﹡首三季中國快遞業務量逾４３９億件，同比增２６％

﹡外交部表示對美國退巴黎氣候協定表遺憾，冀其多點擔當

﹡市場監管總局表示將對電商「二選一」開展反壟斷調查





《其他消息》﹡金管局發布有關人工智能使用的消費者保護指引

﹡人力資源顧問料明年首季失業率或升破３％

﹡銷監局表示一手例已達保障效果，冷靜期立法過程已討論

﹡立法會發展事務委員會因法定人數不足而流會

﹡證監會向香港宏僑發出限制通知書

﹡政府估計第三季食肆總收益價值按年跌１１﹒７％

﹡邱騰華稱世貿成員應捍衞多邊貿易制，打破爭端解決機制僵局

﹡中原調低啟德第４Ａ區２號住宅地估值至１９２﹒８億

﹡深股通額度全日用２６﹒２億元，陸股通連續９天淨流入；滬股通額度全日

用３６﹒２億元，陸股通淨流入５２億元

﹡招商永隆調高一個月定存利率至最高１﹒６厘



《修例風暴》﹡李顯龍稱香港社會問題須於一國兩制框架下解決

﹡科大生墮樓仍然危殆，領展稱現場鏡頭未攝下事發一刻

﹡張建宗稱獲習近平肯定增政府信心，將展開第二輪對話

﹡傳政府內部曾思考特赦被捕人士可行性

﹡樹仁副校監胡懷中促警方交代學生疑遭催淚彈所傷事件

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