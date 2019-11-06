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06/11/2019 07:46

《日出而作》美上月服務業ＰＭＩ遜預期，道指再創新高，日圓走低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７４９２．６３　升　　３０．５２點╱０．１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０７４．６２　跌　　　３．６５點╱０．１２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４３４．６８　升　　　１．４８點╱０．０２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３８．０８　升　　１８．３９點╱０．２５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１４８．５０　升　　１２．２２點╱０．０９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８４６．８９　升　　２２．５９點╱０．３９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．１０７８

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