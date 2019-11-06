《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７４９２．６３ 升 ３０．５２點╱０．１１％
標普５００ ３０７４．６２ 跌 ３．６５點╱０．１２％
納斯達克 ８４３４．６８ 升 １．４８點╱０．０２％
倫敦富時１００ ７３３８．０８ 升 １８．３９點╱０．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １３１４８．５０ 升 １２．２２點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８４６．８９ 升 ２２．５９點╱０．３９％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．１０７８
06/11/2019 07:46
《日出而作》美上月服務業ＰＭＩ遜預期，道指再創新高，日圓走低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７４９２．６３ 升 ３０．５２點╱０．１１％
標普５００ ３０７４．６２ 跌 ３．６５點╱０．１２％
納斯達克 ８４３４．６８ 升 １．４８點╱０．０２％
倫敦富時１００ ７３３８．０８ 升 １８．３９點╱０．２５％
法蘭克福ＤＡＸ １３１４８．５０ 升 １２．２２點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８４６．８９ 升 ２２．５９點╱０．３９％
﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．１０７８
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