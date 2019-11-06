  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2019 09:22

港股輕微低開４７點報２７６３６點，國指跌２４點

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，市場繼續憧憬中美貿易落實簽署進
度，亞洲股市今早升勢受拖累，日經僅升１９點，首爾指數升１２點。港股方面則低開４７點，
藥股走勢各異，石藥（０１０９３）今早低開１﹒９６％為開市最差表現藍籌，而旺旺
（００１５１）早前屢創新高後，股份連跌兩日，低跌１﹒７８％。恆生指數報２７６３６點，
跌４７點或跌０﹒１７％，主板成交２７﹒９２億元。國企指數報１０８５３點，跌２４點或跌
０﹒２２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒１元；港交所（００３８８）升０
﹒０８％，報２５０﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒０６％，報３３３﹒２元；中移動
（００９４１）跌０﹒８５％，報６４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒１２％，報
８２﹒３元。

　　恆指十隻升跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　２０﹒００元　　　跌１﹒９６％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒６２元　　　跌１﹒７８％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒３２元　　　跌１﹒６０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒５０元　　　跌１﹒０３％
　　長實集團（０１１１３）　　５４﹒３０元　　　跌０﹒９１％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒８８元　　　升１﹒４９％
　　九倉置業（０１９９７）　　４６﹒９０元　　　升１﹒４１％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒９４元　　　升１﹒０２％
　　恆基地產（０００１２）　　４０﹒５０元　　　升０﹒８７％
　　新地　　（０００１６）　１２１﹒５０元　　　升０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
香港政情05/11/2019
習近平見林鄭：中央高度信任 止暴制亂是最重要任務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金