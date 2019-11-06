港股輕微低開４７點報２７６３６點，國指跌２４點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，市場繼續憧憬中美貿易落實簽署進

度，亞洲股市今早升勢受拖累，日經僅升１９點，首爾指數升１２點。港股方面則低開４７點，

藥股走勢各異，石藥（０１０９３）今早低開１﹒９６％為開市最差表現藍籌，而旺旺

（００１５１）早前屢創新高後，股份連跌兩日，低跌１﹒７８％。恆生指數報２７６３６點，

跌４７點或跌０﹒１７％，主板成交２７﹒９２億元。國企指數報１０８５３點，跌２４點或跌

０﹒２２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報６０﹒１元；港交所（００３８８）升０

﹒０８％，報２５０﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒０６％，報３３３﹒２元；中移動

（００９４１）跌０﹒８５％，報６４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒１２％，報

８２﹒３元。



恆指十隻升跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） ２０﹒００元 跌１﹒９６％

中國旺旺（００１５１） ６﹒６２元 跌１﹒７８％

中海油 （００８８３） １２﹒３２元 跌１﹒６０％

碧桂園 （０２００７） １１﹒５０元 跌１﹒０３％

長實集團（０１１１３） ５４﹒３０元 跌０﹒９１％

萬洲國際（００２８８） ８﹒８８元 升１﹒４９％

九倉置業（０１９９７） ４６﹒９０元 升１﹒４１％

中生製藥（０１１７７） １１﹒９４元 升１﹒０２％

恆基地產（０００１２） ４０﹒５０元 升０﹒８７％

新地 （０００１６） １２１﹒５０元 升０﹒８３％

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