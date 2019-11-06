《盤後部署》港股走勢利好料上試兩萬八，短期料板塊輪動

《經濟通通訊社６日專訊》美股隔晚（５日）走勢不一，港股低開４７點報２７６３６點。

早段反覆向下，最低曾見２７５４７點跌１３５點。其後，在人民幣持續強勢下，加上市場憧憬

美國取消今年９月向中國加徵的關稅，大市重拾上升動力，半日由跌轉升，午後升幅一度擴大至

６７點見２７７５０點，惟尾段升幅再度收窄。最終，恆指收報２７６８８，升５點。主板成交

回落至７２８﹒６１億元減少約２１％。

國企指數報１０８６０，跌１６點或跌０﹒１５％。

上證綜指收報２９７８，跌１２點或跌０﹒４３％，深成指收報９８６０點，跌７７點或跌

０﹒７８％。兩市成交合共４５２５﹒６２億人民幣。



＊中美若簽訂貿議，人幣有望重返６﹒９＊



為時逾一年的中美貿易戰有望在本月迎來首階段協議。不過，美國前財政部長薩默斯

（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ）在深圳一個投資論壇上表示，不要天真地以為兩國的貿

易爭端及全球經濟發展，會因為一個協議就會得到完滿解決，背後仍存在許多更深更廣泛的問題

，窒礙全球經濟擴張。他又指出，受快速的人口老化問題拖累，中國未來十年不會如過去二十年

般經歷奇蹟般的增長。

有分析指，中美兩國的知識產權及強制技術轉移問題，仍需要很長時間解決。因此，在未有

詳細的協議出台前，投資者宜保持審慎樂觀的態度。中美貿易談判的樂觀形勢，為人民幣帶來支

持，今日人民幣兌一美元中間價報７﹒００８０，較上個交易日升３０５點子，為８月８日以來

近三個月高。昨日在岸人民幣（ＣＮＹ）及離岸人民幣（ＣＮＨ）更一度升破７算的重要整數關

口。外電引述分析指，如果兩國最終成功簽署首階段貿易協議，人民幣或重回６﹒９，若美國凍

結或取消１２月的關稅措施，人民幣更可升至６﹒８；不過，若最終出現挫折，人民幣仍可能重

回７﹒２關口。



＊港股短期支持位在２５０天線＊



港股近日突破９月高位２７３００點後，今日升幅略為放緩，目前恆指１４天ＲＳＩ仍在

６９的強勢水平，料恆指可繼續企穩在２５０天線即約２７４００點之上，短期技術走勢利好。

外圍因素方面，人民幣強勢支持港股繼續靠穩，加上近日國際油價持續上升，金價顯著回落，反

映市場避險情緒下降，投資者對後市仍然正面。短期不排除部分強勢股如內房、手機設備股出現

回吐，但其他板塊有機會追落後，支持港股上試２８０００點。（ｙｋ）

