【華為風波】德國防部長：仍可能禁止華為參與５Ｇ網絡建設項目

《經濟通通訊社６日專訊》德國國防部長ＡｎｎｅｇｒｅｔＫｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａ

ｕｅｒ稱，由於國家安全的考慮，德國仍可能決定禁止華為參與５Ｇ網絡建設。

Ｋｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａｕｅｒ表示，政府目前正在制定５Ｇ安全標準，以阻止外國

政府獲取德國重要基礎設施的渠道，以及將所有風險降至最低，如果做不到的話，就只能禁止華

為參與。

上月德國官員證實，政策將為５Ｇ電訊設備供應商提供一個公平競爭的環境，德國新的安全

規則手冊將不會把華為剔除在５Ｇ流動網絡設備供應商的行列之外。（ｍｎ）

