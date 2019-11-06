《經濟通通訊社６日專訊》德國國防部長ＡｎｎｅｇｒｅｔＫｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａ
ｕｅｒ稱，由於國家安全的考慮，德國仍可能決定禁止華為參與５Ｇ網絡建設。
Ｋｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａｕｅｒ表示，政府目前正在制定５Ｇ安全標準，以阻止外國
政府獲取德國重要基礎設施的渠道，以及將所有風險降至最低，如果做不到的話，就只能禁止華
為參與。
上月德國官員證實，政策將為５Ｇ電訊設備供應商提供一個公平競爭的環境，德國新的安全
規則手冊將不會把華為剔除在５Ｇ流動網絡設備供應商的行列之外。（ｍｎ）
06/11/2019 08:19
【華為風波】德國防部長：仍可能禁止華為參與５Ｇ網絡建設項目
《經濟通通訊社６日專訊》德國國防部長ＡｎｎｅｇｒｅｔＫｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａ
ｕｅｒ稱，由於國家安全的考慮，德國仍可能決定禁止華為參與５Ｇ網絡建設。
Ｋｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａｕｅｒ表示，政府目前正在制定５Ｇ安全標準，以阻止外國
政府獲取德國重要基礎設施的渠道，以及將所有風險降至最低，如果做不到的話，就只能禁止華
為參與。
上月德國官員證實，政策將為５Ｇ電訊設備供應商提供一個公平競爭的環境，德國新的安全
規則手冊將不會把華為剔除在５Ｇ流動網絡設備供應商的行列之外。（ｍｎ）
|國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
|中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
|生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
|FOCUS05/11/2019
【FOCUS】主席點睛「更重進口」 世界工廠謀轉全球市場
|香港政情05/11/2019
習近平見林鄭：中央高度信任 止暴制亂是最重要任務
|興證快訊05/11/2019
匯控業績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰