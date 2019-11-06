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06/11/2019 08:19

【華為風波】德國防部長：仍可能禁止華為參與５Ｇ網絡建設項目

　　《經濟通通訊社６日專訊》德國國防部長ＡｎｎｅｇｒｅｔＫｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａ
ｕｅｒ稱，由於國家安全的考慮，德國仍可能決定禁止華為參與５Ｇ網絡建設。
　　Ｋｒａｍｐ－Ｋａｒｒｅｎｂａｕｅｒ表示，政府目前正在制定５Ｇ安全標準，以阻止外國
政府獲取德國重要基礎設施的渠道，以及將所有風險降至最低，如果做不到的話，就只能禁止華
為參與。
　　上月德國官員證實，政策將為５Ｇ電訊設備供應商提供一個公平競爭的環境，德國新的安全
規則手冊將不會把華為剔除在５Ｇ流動網絡設備供應商的行列之外。（ｍｎ）

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