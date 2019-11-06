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06/11/2019 11:05

【貿易開戰】約翰遜與特朗普通電，敦促美方取消蘇格蘭威士忌關稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》英國首相官邸發言人發表聲明稱，首相約翰遜與美國特朗普總統
通電話，敦促特朗普取消對蘇格蘭威士忌等商品的關稅，同時還要求特朗普不要對汽車產品實施
關稅。
　　白宮的聲明稿則未提供兩位領導人討論貿易問題的細節，僅重申承諾在英國離開歐盟後，兩
國將通過強有力的雙邊自由貿易安排加強特殊關係。
　　上月，美國對蘇格蘭威士忌ｎｅ１其他歐盟商品徵收２５％稅率的關稅，以報復歐盟補貼空
中巴士。同時白宮又威脅要對歐盟汽車及零件徵收最高稅率達２５％的關稅。（ｍｎ）

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