【貿易開戰】約翰遜與特朗普通電，敦促美方取消蘇格蘭威士忌關稅

《經濟通通訊社６日專訊》英國首相官邸發言人發表聲明稱，首相約翰遜與美國特朗普總統

通電話，敦促特朗普取消對蘇格蘭威士忌等商品的關稅，同時還要求特朗普不要對汽車產品實施

關稅。

白宮的聲明稿則未提供兩位領導人討論貿易問題的細節，僅重申承諾在英國離開歐盟後，兩

國將通過強有力的雙邊自由貿易安排加強特殊關係。

上月，美國對蘇格蘭威士忌ｎｅ１其他歐盟商品徵收２５％稅率的關稅，以報復歐盟補貼空

中巴士。同時白宮又威脅要對歐盟汽車及零件徵收最高稅率達２５％的關稅。（ｍｎ）

