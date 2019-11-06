《經濟通通訊社６日專訊》早前市場消息指，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴（０６１８６）
將以下限區間定價，最新消息透露，中國飛鶴將會以下限價７﹒５元定價，相當於預測２０２０
年市盈率１２﹒２倍，預料籌集約６７億元。招股價為７﹒５元至１０元。
消息人士指，中國飛鶴原本有條件調高招股定價，但為吸引高質素投資者，以及希望上市後
股份有較好表現，因此唯有降低定價。按照招股定價計算，預料上市後市值約在６６３億元。
股份將於下周三（１３日）於主板掛牌上市。（ｕｌ）
06/11/2019 11:24
【ＩＰＯ反應】傳飛鶴（６１８６）下限７﹒５元定價，籌６７億元
《經濟通通訊社６日專訊》早前市場消息指，嬰兒配方奶粉生產商中國飛鶴（０６１８６）
將以下限區間定價，最新消息透露，中國飛鶴將會以下限價７﹒５元定價，相當於預測２０２０
年市盈率１２﹒２倍，預料籌集約６７億元。招股價為７﹒５元至１０元。
消息人士指，中國飛鶴原本有條件調高招股定價，但為吸引高質素投資者，以及希望上市後
股份有較好表現，因此唯有降低定價。按照招股定價計算，預料上市後市值約在６６３億元。
股份將於下周三（１３日）於主板掛牌上市。（ｕｌ）
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