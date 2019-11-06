《談國論企－黎偉成》製造業生產出口新單１０月皆跌

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年１０月份扭轉上月之態，不

僅生產擴張力度有所放慢，新出口訂單的跌幅更甚於進口新訂單，顯然受困於特朗普是期對華在

經貿和政治繼續霸道地作出種種威脅和放壓，使中美高級別經貿磋商蒙上更大陰霾所致。中美無

疑１０月１０日在華盛頓達成第一階段貿易協議的基本共識，但變數仍多，且有可能進行更艱巨

的第二、三階段的磋商，難有太大樂觀的寄望。

由是中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，談及經濟時指出要「堅持

和完善社會主義基本經濟制度」，以推動經濟高質量發展，強調公有制的重要性和以此與多種所

有制經濟共同發展，予人以新的和強有力的憧憬。



＊美掀貿戰升級破壞兩國經貿往來與聯繫＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年１０月份達４９﹒３（見表），較９月份的４９﹒８和８月

份的４９﹒５分別低０﹒５個百分點和０﹒２個百分點，與臨界點５０又拉遠了。

ＰＭＩ於臨界點５０以下凡６個月，仍然是反反覆覆，最新的情況更惡化至１０月份成為

２０１９年以來第二個低位，乃因（一）製造業的（Ｉ）出口新訂單分類指數於１０月份回落至

僅４７，較對上一個月的環比低１﹒２個百分點，抹去９月份４８﹒１環比增長整整１個百點的

幅度，更止住連同８月份４７﹒２環比升０﹒２個百分點和７月份４６﹒９環比升０﹒６個百分

點之三連升，由是使（ＩＩ）新訂單於１０月份環比跌０﹒９個百分點，和回落至臨界點５０以

下的４９﹒６輕微收縮水平，與９月份環比大幅上升０﹒８個百分點至５０﹒５重現輕微５０擴

張之況大相徑庭。此因特朗普要在９月１日對華輸美未加徵關稅的商品分兩個階段加徵，進一步

破壞了中、美兩國經貿的氣氛，和擾亂正常的聯繫及活動。

但（ＩＩＩ）與出口相關的進口，表現似又未必太差勁，因分類指數於２０１９年１０月份

即使仍處遠離臨的４６﹒９較大收縮水平，但是月環比所跌的０﹒２個百分點，卻較出口新訂單

環比所跌少跌１個百分點，此數於９月份達４７﹒１環比升０﹒４個百分點，而８月份４６﹒７

環比減０﹒７個百分點，７月份４７﹒４環比升０﹒６個百分點，反覆得很。

反觀（ＩＶ）在手訂單，分類指數於是月份環比增長０﹒２個百分點至４４﹒９，相對於９

月份環比減少０﹒１個百分點至４４﹒７和８月份升０﹒１個百分點，和持平於７月份增０﹒２

個百分點至４４﹒７，尚可接受，問題是此數仍遠低於臨界點，很有必要努力改進。

由是（二）生產的擴張力度也告明顯轉弱，分類指數於１０月份所達５０﹒８，較對上一個

月之數環比回落１﹒５個百分點，而９月份５２﹒３環比回升０﹒４個百分點，而８月份

５１﹒９環比回落０﹒２個百分點、７月份５２﹒１環比升０﹒８個百分點，顯四季度初的情況

較三季度要差，甚至暫遜於二季度之三連跌和均跌０﹒４個百分點，３月份因企業於春節過後集

中加快生產大幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７。



＊原材料價升出廠價則回落之況尚可接受＊



同樣值得注視的，有（三）原材料庫存分類指數於１０月份達４７﹒２，環比回落０﹒２個

百分點９４７﹒６，而９月環比回升０﹒１個百分點，８月份回落０﹒５個百分點和７月份４８

環比跌０﹒２個百分點，所彈者只是九牛一毛，顯示製造商慎看生產和接單前景。

再結合（四）產品庫存分類指數於１０月份回落至４６﹒７，環比跌０﹒４個百分點，而９

月份４７﹒１環比回落０﹒７個百分點，銷情尚可。

（五）從業人員分類指數４７﹒３環比跌０﹒３個百分點。

但（六）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年１０月份達５０﹒４，環比升０﹒２個

百分點，９月份５２﹒２環比升３﹒６個百分點，相信此況會在一定程度受到中國反制美國單邊

加徵關稅的措施亦使進口原材料價走高。

至於（七）生產經營活動預期指數，於２０１９年１０月份達５４﹒２，環比低０﹒２個百

分點，相對於９月份５４﹒４環比升１﹒１個百分點，而８月份５３﹒３環比跌０﹒３個百分點

和７月份５３﹒６環比回升０﹒２個百分點，廠商對經營前景的看法仍然反覆。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

