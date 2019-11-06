《異動股》蒙牛（２３１９）跌幅顯著，現挫逾４％為目前最差藍籌

《經濟通通訊社６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）現價跌４﹒１７％，報３１﹒０５元，

暫跌幅最大藍籌；成交約３４６萬股，涉資１﹒０９億元。

股份突然遭拋售，盤中低見３０﹒７元，失守１０天線（３１﹒５４５元）、２０天線

（３１﹒３９２元），５０天線（３０﹒７７６元）及１００天線（３０﹒９４４元）。

現時，恆生指數報２７６４１點，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交１２４﹒８０億元。

國企指數報１０８５７點，跌１９點或跌０﹒１８％。

上證綜指報２９９２點，升０﹒７２點或升０﹒０２％，成交３３４﹒６１億元人民幣。深

成指報９９４０點，升２點或升０﹒０２％，成交５０７﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒０５元 跌４﹒１７％

Ｈ＆Ｈ （０１１１２） ３２﹒００元 升０﹒３１％

現代牧業（０１１１７） １﹒１３元 升０﹒８９％

雅士利 （０１２３０） ０﹒８４元 無升跌

中國聖牧（０１４３２） ０﹒２９元 無升跌

澳優 （０１７１７） １１﹒７６元 跌１﹒０１％

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（ｕｌ）

