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即市新聞

06/11/2019 09:50

《異動股》蒙牛（２３１９）跌幅顯著，現挫逾４％為目前最差藍籌

　　《經濟通通訊社６日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）現價跌４﹒１７％，報３１﹒０５元，
暫跌幅最大藍籌；成交約３４６萬股，涉資１﹒０９億元。
　　股份突然遭拋售，盤中低見３０﹒７元，失守１０天線（３１﹒５４５元）、２０天線
（３１﹒３９２元），５０天線（３０﹒７７６元）及１００天線（３０﹒９４４元）。
　　現時，恆生指數報２７６４１點，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交１２４﹒８０億元。
國企指數報１０８５７點，跌１９點或跌０﹒１８％。
　　上證綜指報２９９２點，升０﹒７２點或升０﹒０２％，成交３３４﹒６１億元人民幣。深
成指報９９４０點，升２點或升０﹒０２％，成交５０７﹒５０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒０５元　　　跌４﹒１７％
　　Ｈ＆Ｈ　（０１１１２）　　３２﹒００元　　　升０﹒３１％
　　現代牧業（０１１１７）　　　１﹒１３元　　　升０﹒８９％
　　雅士利　（０１２３０）　　　０﹒８４元　　　無升跌
　　中國聖牧（０１４３２）　　　０﹒２９元　　　無升跌
　　澳優　　（０１７１７）　　１１﹒７６元　　　跌１﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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