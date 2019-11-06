《午市前瞻》美方若落實取消對華關稅，恒指有望突破二萬九

《經濟通通訊社６日專訊》市場繼續憧憬中美成功簽署首階段協議，隔晚道指及納指續創新

高。惟港股連升四日並創３個月高後現回吐，恆指今低開４７點報２７６９３６，受重磅股騰訊

（００７００）、中移動（００９４１）及蒙牛（０２３１９）下跌拖累，大市之後一直下插最

低曾見２７５４７點。惟及後本地地產股及石油板塊發力，恆指止跌回升，最高曾見

２７６９９點。港股最終午收報２７６６１點，跌２２點或跌０﹒０８％，早市波幅１５２點。

主板成交４００﹒７１億元。國企指數報１０８６７點，跌１０點或跌０﹒０９％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報２９８５點，跌５點或跌０﹒１９％，成交１０７８﹒１７

億元人民幣。深證成分指數報９８９２點，跌４５點或跌０﹒４６％，成交１６２０﹒５９億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊無升跌，報３３３元；建行（００９３９）同樣無升跌，報６﹒５元；友

邦（０１２９９）微跌０﹒１８％，報８２﹒２５元；中移動（００９４１）軟０﹒８５％，報

６４元；港交所（００３８８）跌０﹒３２％，報２４９﹒４元。



＊本地地產股續受追捧，人幣走強物管股漲＊



早前匯控旗下匯豐銀行帶頭減最優惠利率（Ｐ），本地地產股個別續受資金追捧，新世界（

０００１７），暫升０﹒７％，報１１﹒５６元連升３日；新地（０００１６）揚

０﹒８３％，報１２１﹒５元；恆地（０００１２）升０﹒７５％，報４０﹒４５元；長實

（０１１１３）升０﹒３６％，報５５元；恆隆地產（００１０１）升０﹒１２％報１７﹒２２

元。

人民幣兌美元持續走強，在岸價（ＣＮＹ）及離岸價（ＣＮＨ）升破７算，近３個月高，刺

激物管板塊走強。雅生活（０３３１９）及奧園健康（０３６６２）均創上市新高，暫升

１﹒４％，報２５﹒４元及漲２﹒９３％，報６﹒３３元；彩生活（０１７７８）飆

７﹒０６％，報４﹒７元；佳兆業美好（０２１６８）走高３﹒９１％，報１９﹒６６元；新城

悅（０１７５５）升１﹒５３％，報１０﹒６元。

市場憧憬中美貿易協議成功簽署，緩解投資者對全球經濟衰退的擔憂，加上美國非製造業數

據向好，令金價重挫，金礦股普遍下跌。山東黃金（０１７８７）挫３﹒８６％，報１６﹒９２

元；招金礦業（０１８１８）微跌０﹒５８％，報８﹒５４元；恆興黃金（０２３０３）無升跌

，報４元；紫金礦業（０２８９９）逆市漲２﹒０９％，報２﹒９３元。



＊內需板塊現回吐，國際油價造好油股上升＊



內需消費板塊出現回吐，其中蒙牛領跌藍籌，遭摩通、中信里昂、高盛亞洲及美銀美林拋售

，中午收市挫跌５﹒０９％，報３０﹒７５元；海底撈（０６８６２）挫３﹒２８％，報

３６﹒８５元；頤海（０１５７９）回吐２﹒５％，報５２﹒７５元；青島啤酒（００１６８）

跌１﹒２６％，報４７﹒１５元；安踏（０２０２０）走低１﹒０２％，報７７﹒２５元。

紐約１２月期油及布蘭特１月原油期貨均同創六周高，刺激石油板塊造好。中石油

（００８５７）升０﹒７６％，報３﹒９９元；中海油（００８８３）升０﹒１６％，報

１２﹒５４元；中石化（００３８６）揚０﹒６５％，報４﹒６８元；惟中海油服

（０２８８３）跌１﹒６％，報１１﹒０６元。

吉利（００１７５）遭瑞銀下調評級至中性，拖累汽車板塊下跌。吉利跌１﹒５６％，報

１５﹒１元；比亞迪（０１２１１）微跌０﹒１３％，報３８﹒２５元；長汽（０２３３３）跌

１﹒０７％，報６﹒４６元；廣汽（０２２３８）低走０﹒２４％，報８﹒１９元；北汽

（０１９５８）跌０﹒２％，報５﹒０１元。



＊黃偉康：旺旺統一走勢落後，短線有力向上＊



港股今早窄幅上落，安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，港股早前升勢頗

急，因此稍作調整，屬短暫性回吐。他指，人民幣開始轉強，而且有資金明顯流入港股市場，因

此整體回吐壓力不大。他預料，恆指在１１月升破二萬八關口並不難，若中美貿易再有利好消息

，如美方落實取消早前有關關稅，恆指有很大機會能突破２９０００點。

內需股今早表現偏軟，黃偉康指，由於中央支持國內消費，內需股防守性高，日後股價仍會

平穩地向上。他表示，旺旺（００１５１）屬借勢調整，而且成交量不多，證明沽壓情況不大。

再者，旺旺估值吸引，仍有力上試６月高位７﹒７４３元。另外，統一（００２２０）股價同樣

相對落後，可現階段買入，短期目標上望９﹒８元。（ｊｔ、ｋｓ）

