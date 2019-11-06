  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2019 18:08

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒３４億人幣，買美團工行沽建行騰訊

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，恆指今早低開４７點報
２７６３６點。雖然市場憧憬中美成功簽署首階段協議，但重磅股騰訊（００７００）及蒙牛（
０２３１９）持續走低，拖累港股一度低見２７５４７點跌１３５點。不過，午後本地地產股及
銀行股發力，令港股止跌轉升，最終恆指收報２７６８８點，升５點，連升五日累漲１０２０點
或３﹒８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒３４億元人民幣減少逾四成七。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、蒙牛乳業（０２３１９）。
　　主板成交７２８﹒６１億元，按日減少近２１％。其中港股通成交９４﹒４億元，佔總成交
１３％。

＊北水熱炒美團，連續３日沽騰訊＊

　　被納入港股通的美團及小米（０１８１０）今日同樣被北水重視，尤其前者再次奪得冠軍，
淨買入３﹒５億元，後者則淨買入約９４０８﹒５億元。美團收報９６﹒６元，微跌０﹒５７％
。小米報８﹒９４元，跌１％。
　　另外，工行在北水「買入榜」中突圍而出，淨買入２億元，排行第二。工行收報５﹒８元，
軟０﹒１７％。
　　花旗指，蒙牛管理層預計原奶價格高企，將令公司毛利率承壓，蒙牛亦遭北水力沽，淨沽出
達１﹒１億元。股價全日急挫５﹒８６％，報３０﹒５元。
　　騰訊將於下周三（１３日）放榜，惟績前連續三日被北水沽貨，今日淨沽出近１﹒７億元，
股價收報３３４元，漲０﹒３％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　　３．４７　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　　２．０１　
　　中國人壽　（０２６２８）　　　　　　０．９７　
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　０．９４　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　　０．４５　　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１．９０　
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－１．６６　
　　蒙牛乳業　（０２３１９）　　　　　－１．１０　
　　中國太保　（０２６０１）　　　　　－０．９０　
　　中興通訊　（００７６３）　　　　　－０．７７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/11/2019
【金融科技周】金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展
FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金