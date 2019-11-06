【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒３４億人幣，買美團工行沽建行騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，恆指今早低開４７點報

２７６３６點。雖然市場憧憬中美成功簽署首階段協議，但重磅股騰訊（００７００）及蒙牛（

０２３１９）持續走低，拖累港股一度低見２７５４７點跌１３５點。不過，午後本地地產股及

銀行股發力，令港股止跌轉升，最終恆指收報２７６８８點，升５點，連升五日累漲１０２０點

或３﹒８％。

按額度計算，北水全日淨流入７﹒３４億元人民幣減少逾四成七。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）、中國人壽（０２６２８）；淨賣出最

多的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、蒙牛乳業（０２３１９）。

主板成交７２８﹒６１億元，按日減少近２１％。其中港股通成交９４﹒４億元，佔總成交

１３％。



＊北水熱炒美團，連續３日沽騰訊＊



被納入港股通的美團及小米（０１８１０）今日同樣被北水重視，尤其前者再次奪得冠軍，

淨買入３﹒５億元，後者則淨買入約９４０８﹒５億元。美團收報９６﹒６元，微跌０﹒５７％

。小米報８﹒９４元，跌１％。

另外，工行在北水「買入榜」中突圍而出，淨買入２億元，排行第二。工行收報５﹒８元，

軟０﹒１７％。

花旗指，蒙牛管理層預計原奶價格高企，將令公司毛利率承壓，蒙牛亦遭北水力沽，淨沽出

達１﹒１億元。股價全日急挫５﹒８６％，報３０﹒５元。

騰訊將於下周三（１３日）放榜，惟績前連續三日被北水沽貨，今日淨沽出近１﹒７億元，

股價收報３３４元，漲０﹒３％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ３．４７

工商銀行 （０１３９８） ２．０１

中國人壽 （０２６２８） ０．９７

小米集團 （０１８１０） ０．９４

新東方在綫（０１７９７） ０．４５



淨沽出最多港股：

建設銀行 （００９３９） －１．９０

騰訊控股 （００７００） －１．６６

蒙牛乳業 （０２３１９） －１．１０

中國太保 （０２６０１） －０．９０

中興通訊 （００７６３） －０．７７

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（ｊｔ）

