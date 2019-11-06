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即市新聞

06/11/2019 16:01

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓升至１０９﹒２５，臨較大阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１８　　　１０８﹒９０　　　１０９﹒１６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８０　　　１﹒１０６５　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８６　　　１﹒２８６８　　　１﹒２８７６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３３　　　０﹒９９１５　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３４５　　　７﹒８２９１　　　７﹒８３２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月ＩＳＭ非製造業活動指數回升至５４﹒７，市場原先預期為
５３﹒５，較前值大幅回升２﹒１點。期內，新訂單、企業活動及就業分項指數均見大幅回升。
反映當地服務業活動擴張速度再次加快，有助紓緩市場對美國經濟前景的擔憂。中美貿易談判有
更多利好消息傳出。中方過去一直要求，如雙方在初階段性的貿易達成協議，美方要撤回從９月
１日起，向總值１２００億美元的中國進口貨品所徵１５％關稅。據了解，美方正考慮有關提議
。中美雙方愈能減少互徵關稅，愈能降低對全球經濟所帶來衝擊。美匯指數昨日（５日）受利好
消息帶動回升，最高升至９８水平。
　　澳洲央行議息會後維持所有貨幣政策不變，息率保持於０﹒７５％。行長洛威警告該行會繼
續密切留意環球經濟及本土就業市場狀況，如有需要不排除作進一步減息可能。澳元昨日在美元
匯價上升下，兌美元都沒有下跌，守在０﹒６８８０以上，反映澳元正受到支持。
　　中美貿易快將達成階段性協定，使市場對日圓及瑞朗等避險貨幣的需求減少。日本央行行長
黑田東彥要求日本政府與央行共同合作，推出寬鬆貨幣政策與財政政策的混合方案刺激經濟。美
元兌日圓昨日升至１０９﹒２５，是目前較大的阻力，如能突破，日圓的跌勢會擴大，美元兌日
圓將可挑１１０﹒６０水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８５０　　　１﹒３０００　　　１﹒２７７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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