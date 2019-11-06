《美元走勢－羅明立》美元兌日圓升至１０９﹒２５，臨較大阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１８ １０８﹒９０ １０９﹒１６

歐元╱美元 １﹒１０８０ １﹒１０６５ １﹒１０７５

英鎊╱美元 １﹒２８８６ １﹒２８６８ １﹒２８７６

美元╱瑞郎 ０﹒９９３３ ０﹒９９１５ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８３４５ ７﹒８２９１ ７﹒８３２１

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《美元走勢》美國１０月ＩＳＭ非製造業活動指數回升至５４﹒７，市場原先預期為

５３﹒５，較前值大幅回升２﹒１點。期內，新訂單、企業活動及就業分項指數均見大幅回升。

反映當地服務業活動擴張速度再次加快，有助紓緩市場對美國經濟前景的擔憂。中美貿易談判有

更多利好消息傳出。中方過去一直要求，如雙方在初階段性的貿易達成協議，美方要撤回從９月

１日起，向總值１２００億美元的中國進口貨品所徵１５％關稅。據了解，美方正考慮有關提議

。中美雙方愈能減少互徵關稅，愈能降低對全球經濟所帶來衝擊。美匯指數昨日（５日）受利好

消息帶動回升，最高升至９８水平。

澳洲央行議息會後維持所有貨幣政策不變，息率保持於０﹒７５％。行長洛威警告該行會繼

續密切留意環球經濟及本土就業市場狀況，如有需要不排除作進一步減息可能。澳元昨日在美元

匯價上升下，兌美元都沒有下跌，守在０﹒６８８０以上，反映澳元正受到支持。

中美貿易快將達成階段性協定，使市場對日圓及瑞朗等避險貨幣的需求減少。日本央行行長

黑田東彥要求日本政府與央行共同合作，推出寬鬆貨幣政策與財政政策的混合方案刺激經濟。美

元兌日圓昨日升至１０９﹒２５，是目前較大的阻力，如能突破，日圓的跌勢會擴大，美元兌日

圓將可挑１１０﹒６０水平。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

