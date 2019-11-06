【強積金】理柏：上月平均回報２％，大中華基金升５％表現最佳

理柏數據顯示，１０月份強積金平均錄得回報２﹒０１％，較９月份平均不足１％有所改善

。

其中又以大中華股票基金表現最標青，單月錄得５﹒４３％升幅，亞太區股票、日股及中國

股票基金，單月錄得４％或以上的回報。

其他資產方面，香港股票基金上月錄得回報３﹒５４％；醫療保健股票及美股基金分別平均

升３﹒７％及１﹒９４％。債券基金回報則相對遜色，港元債券基金跌０﹒３２％、人民幣債券

基金升０﹒９％。《香港經濟日報》

