金管局與人行數字貨幣研究所簽諒解備忘錄，開展概念驗證試驗

《經濟通通訊社６日專訊》金管局總裁余偉文今早出席香港金融科技周時表示，香港銀行同

業結算有限公司旗下附屬公司與中國人民銀行數字貨幣研究所下屬機構今日簽署《諒解備忘錄》

，以進行概念驗證試驗，旨在把「貿易聯動」與中國人民銀行貿易金融平台對接。

概念驗證預計於明年第一季度展開。完成對接後，將會為兩地企業提供更便利的貿易融資服

務，也可加快香港銀行拓展融資業務。

他又表示，金管局與泰國中央銀行於今年５月簽訂《諒解備忘錄》的跟進工作，雙方正進行

一項名為「ＬｉｏｎＲｏｃｋ－Ｉｎｔｈａｎｏｎ」的聯合研究項目，以研究「央行數碼貨幣」

於跨境支付的應用，從而促進香港與泰國兩地銀行之間的雙幣種外匯交易同步交收。

他亦指，首個「國際結算銀行創新樞紐」中心已於今年１１月正式在香港開始運作，金管局

與該中心初步擬探討的項目包括貿易融資應用區塊鏈技術及大型科技機構對金融業的影響。

他續指，金管局與香港科技園今日聯合啟動「金融科技合作平台」，透過該平台，業界參與

者可舉辦金融科技活動，例如「加速器」及「編程馬拉松」，以探索創新解決方案、物色人才、

尋找合作機會。

此外，金管局將透過使用合作平台的軟硬件進行多項即將啟動的金融科技項目。（ｂｎ

