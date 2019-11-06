【修例風暴】何君堯屯門「擺街站」期間被斬傷，事件中３人受傷

《經濟通通訊社６日專訊》立法會議員何君堯今早在屯門啟豐商場遇襲受傷，清醒送往屯門

醫院治理，而何君堯助手及涉嫌傷人者亦受傷。

事發於今早８時許，何君堯於啟豐商場地下「擺街站」時被斬傷，涉案者當場被捕。據了解

，何君堯在助手陪同下，由擔架送院治理，報稱心口位置被刺中。

何君堯出選區議會屯門樂翠區，同區參選人有民主黨的盧俊宇及報稱無黨派的蔣靖雯。

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