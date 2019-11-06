【港元利率】港匯一度高見７﹒８３０５，隔夜息降至０﹒６６厘

《經濟通通訊社６日專訊》港元匯價先升後跌，今早１０時２４分，最多曾升０﹒０３％，

高見７﹒８３０５，創近七周新高，而港元拆息則個別發展，其中，隔夜息連跌四天，今日報０

﹒６６０８９厘，續創近六周新低。

至於與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，降至１﹒７４６７９厘，較美息低約２個基點，

結束倒掛。三個月拆息報２﹒１９２１４厘，較同期美息高約２８個基點。六個月息回落至

２﹒２５１７９厘，但十二個月息進一步升至２﹒３０３２１厘。

港元匯價今早在７﹒８３０５－７﹒８３４２之間上落，最新報７﹒８３４５，較前收市價

跌約０﹒０２％。

主管港澳事務的國務院副總理韓正今早在北京釣魚台國賓館接見行政長官林鄭月娥。韓正表

示，國家主席習近平在上海親自會見林鄭月娥，充分肯定她和特區政府工作，對她表示殷切勉勵

，希望林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。

美息走勢方面，再有聯儲局官員暗示，局方將暫緩減息步伐。在聯儲局貨幣政策決定上無投

票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，聯儲局今年３次減息，相當於是為美國經濟應對不確定

因素買了保險，認為現時是聯儲局停下來觀察影響的好時機。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦稱，

目前美國聯邦基金利率在１﹒５至１﹒７５厘，可能已達到聯儲局的目標利率水平，意味他暗示

聯儲局將暫緩減息。（ｃｌ）

