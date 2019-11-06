  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2019 12:31

【修例風暴】何君堯：今日是區議會直選黑色的一天

　　《經濟通通訊社６日專訊》建制派立法會議員何君堯今早遇襲受傷送院後，在微博發文形容
今日是區議會直選上黑色的一天，指最近建制派被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事和宣傳品被刑事
毁壞，競選秩序已經蕩然無存，但強調會無畏無懼。
　　何君堯今早在屯門故啟豐商場外「擺街站」時遇襲受傷送院。他表示，自己無生命危險。另
外有兩位同事一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷，感謝醫院及警方的幫助。
（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS06/11/2019
【FOCUS】港樓好淡對決 風向還看西九地王
生財有道06/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：大市短期或試28000
中國故事06/11/2019
【進博會】參展美企比上屆增18% 對中國進一步開放充滿期待
國際動態06/11/2019
美退出巴黎氣候協定 料需時1年
中國故事05/11/2019
【進博會】習近平宣布對外開放五條措施 更加重視進口作用
生財有道05/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：友邦穿80元入待再破位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金