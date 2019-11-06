【修例風暴】何君堯：今日是區議會直選黑色的一天

《經濟通通訊社６日專訊》建制派立法會議員何君堯今早遇襲受傷送院後，在微博發文形容
今日是區議會直選上黑色的一天，指最近建制派被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事和宣傳品被刑事
毁壞，競選秩序已經蕩然無存，但強調會無畏無懼。
何君堯今早在屯門故啟豐商場外「擺街站」時遇襲受傷送院。他表示，自己無生命危險。另
外有兩位同事一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷，感謝醫院及警方的幫助。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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