《經濟通通訊社６日專訊》證監會行政總裁歐達禮（Ａｓｈｌｅｙ Ａｌｄｅｒ）出席香港
金融科技周時指出，現時在香港有十多個虛擬平台，但強調證監會只能監管法律上所定義證券或
期貨等資產，而比特幣等虛擬資產並不符合上述的法律定義。有見及此，證監會將於稍後公布有
關虛擬資產的監管框架的具體內容，以保障香港投資者的利益。
他表示，證監會從今天起邀請虛擬平台的操作者來申請牌照，讓投資者知道相關平台是否受
到監管，若有關牌照發出，亦容許操作者能合規操作相關平台。（ｂｎ）
06/11/2019 14:24
【金融科技】證監會：稍後將公布有關虛擬資產監管框架的具體內容
《經濟通通訊社６日專訊》證監會行政總裁歐達禮（Ａｓｈｌｅｙ Ａｌｄｅｒ）出席香港
金融科技周時指出，現時在香港有十多個虛擬平台，但強調證監會只能監管法律上所定義證券或
期貨等資產，而比特幣等虛擬資產並不符合上述的法律定義。有見及此，證監會將於稍後公布有
關虛擬資產的監管框架的具體內容，以保障香港投資者的利益。
他表示，證監會從今天起邀請虛擬平台的操作者來申請牌照，讓投資者知道相關平台是否受
到監管，若有關牌照發出，亦容許操作者能合規操作相關平台。（ｂｎ）
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