【土地供應】發展局研究混合發展１５０公頃土地，料後年完成檢視

《經濟通通訊社６日專訊》政府在今年的《施政報告》中表示，會檢視目前超過３００幅、

佔地３００多公頃，並預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」用地，並對未有發展計劃的

用地提出具體建議，包括以「一地多用」模式發展多用途公共設施大樓，以混合模式發展住宅和

公共設施等。

發展局局長黃偉綸書面答覆議員提問時表示，將優先檢視該３００多幅土地當中較具聯用發

展潛力的用地，包括預留作學校╱教育服務、社福、公共交通交匯處、文娛或康樂等設施的用地

，約佔３００多公頃近一半，探討以「一地多用」或混合模式發展的可行性。當局爭取在

２０２１年年中或之前完成檢視這批優先用地。檢討工作由規劃署牽頭，並由相關部門合力予以

協助。



＊逾八成用地位於鄉郊及新市鎮＊



他指出，該３００多公頃預留用地，超過八成位於鄉郊及新市鎮，其餘分布在港九各區。它

們面積大小不一，約三成佔地３０００平方米或以下，約四成介乎３００１至１００００平方米

，餘下約三成超過１００００平方米。

當中面積較大地塊主要預留作污水處理廠、配水庫、濾水廠、海水化淡廠、區域供冷系統等

大型公用設施。這３００多公頃當中，約１２０公頃在落實其預留「政府、機構或社區」用途前

，在可行和合適的情況下，已暫時用作短期租約停車場、工務工程工地等臨時用途，餘下約

２００公頃未有經政府安排臨時用途，大多涉及私人土地或現時仍為斜坡或被植被所覆蓋的未平

整土地。待該局與部門進行確認並按需要實地視察後，方能為該３００多幅用地提供更詳細資料

。



＊市建局將提供顧問及中介服務＊



他指，政府會邀請市建局按現時為私人樓宇業主提供重建中介服務的經驗，為非政府機構提

供顧問及中介服務。根據初步構思，若非政府機構有意重建其持有土地上的社區設施，並透過重

建契機探討「一地多用」，引入混合住用、教育及社福等用途，可透過一個新的機制向市建局提

出。市建局會擔當顧問角色。（ｃｌ）

