【地皮截標】啟德住宅地周五截標，萊坊下調估值６％低至１８７億

《經濟通通訊社６日專訊》九龍啟德第４Ａ區２號住宅地將於本周五（８日）截標。萊坊執

行董事兼估價及諮詢主管林浩文表示，由於是市區住宅海景地皮，估計會吸引４至６個發展商入

標，是次「流標」機會不大，但受近期社會運動及「空置稅」等影響，發展商出價料會較保守，

預計項目最新每方呎樓面地價約１﹒５５萬至１﹒６５萬元，地皮估值料約１８７億至１９８億

元，較９月及今年初分別下調約６％及１５％，料落成後每呎賣３萬元起。

他指，該地皮發展規模大，勢成另一幅「百億地王」，估計總發展成本要需２３０億至

２５０億元，相信入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，亦料有少部分中資參與但獨資機會

不大。他預期，項目將會建成混合或豪宅，以市況計，預期會以中小單位為主，再加上部分大單

位及「特色戶」以利「去貨」。

啟德第４Ａ區２號住宅地地盤面積約為１９﹒８萬平方呎，指定作非工業（不包括辦公室、

倉庫、酒店及加油站）用途，以及作安老院舍暨長者日間護理單位、綜合家居照顧服務中心、四

所兒童之家、長者日間護理中心、長者鄰舍中心、綜合職業康復服務中心和中度弱智人士宿舍的

政府地方。最低及最高的樓面面積分別為７２﹒３萬平方呎及１２０﹒５萬平方呎。兩者均包括

將由買方興建的政府地方的樓面面積。（ｙｗ）

