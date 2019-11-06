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06/11/2019 17:59

【修例風暴】李家超：８５個港鐵站曾遭破壞，暫難估算維修費用

　　《經濟通通訊社６日專訊》保安局局長李家超就６月以來暴力示威造成的破壞及影響回覆議
員提問。他指，截至１０月２９日，在９３個港鐵車站及６８個輕鐵車站之中，累計有８５個港
鐵車站及６０個輕鐵車站先後受破壞，並有大量設施損毀，現時多個車站仍有不少被破壞設施待
復修，維修或重置費用龐大，但具體數字仍有待估算及確認。

＊專營巴士乘客量減少近７％＊

　　他又表示，截至１０月底，共有超過３００條專營巴士路線、超過３００條專線小巴路線及
所有電車路線曾受影響而需改道或停駛。根據運輸署最新的交通運輸資料月報的數據，專營巴士
、專線小巴及電車的每日平均乘客量分別由今年５月的４１８萬人次、１５１萬人次及１５﹒８
萬人次，下跌至今年８月的３９０萬人次、１４９萬人次及１２﹒７萬人次，跌幅分別為
６﹒６％、１﹒５％及１９﹒３％。

＊康樂場地臨時關閉逾１９００次＊

　　自今年６月以來截至１０月底，全港一共約有４６０組交通燈先後約８５０次受人為破壞或
干擾、４０盞路燈被破壞、４５６００米路旁欄杆被拆除及約２９００平方米的行人路路磚被拆
走。
　　自６月至今，康樂及文化事務署（康文署）轄下的康樂場地（包括公眾游泳池、體育館、運
動場、公園等）因受遊行示威活動影響，累計臨時關閉超過１９００次。至於康文署轄下的文化
場地（包括表演場地、博物館、圖書館等），亦曾因應有關情況及安全考慮而臨時關閉超過
５００次。（ｃｌ）

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