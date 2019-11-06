《經濟通通訊社６日專訊》大豐港（０８３１０）預期，截至今年９月３０日止六個月，公
司將錄得淨利潤不少於１０００萬元，而去年同期則錄得淨虧損１１８２﹒３萬元。
是次由虧轉盈的主要原因是集團之出版、採購及發行圖書業務營運表現良好所致及廣告傳媒
業務之收入較去年同期有所增長。基於上述原因，董事會計劃將集團之更多資源投放於上述業務
，進一步增強集團的運營能力，以提升集團的盈利能力和持續地加強集團的業務發展。
預期將於今年１１月３０日前刊發公司中期業績公告。（ｂｎ）
06/11/2019 17:24
【企業盈喜】大豐港（８３１０）中期虧轉盈，料賺不少於１千萬元
《經濟通通訊社６日專訊》大豐港（０８３１０）預期，截至今年９月３０日止六個月，公
司將錄得淨利潤不少於１０００萬元，而去年同期則錄得淨虧損１１８２﹒３萬元。
是次由虧轉盈的主要原因是集團之出版、採購及發行圖書業務營運表現良好所致及廣告傳媒
業務之收入較去年同期有所增長。基於上述原因，董事會計劃將集團之更多資源投放於上述業務
，進一步增強集團的運營能力，以提升集團的盈利能力和持續地加強集團的業務發展。
預期將於今年１１月３０日前刊發公司中期業績公告。（ｂｎ）
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