【本港樓市】報道指渣打及東亞銀行削減針對按揭貸款的現金回贈

《經濟通通訊社６日專訊》本地報章報道，渣打銀行和東亞銀行（０００２３）從昨日（５

日）開始，削減針對按揭貸款的現金回贈。

《信報》引述消息報道，渣打銀行將１０００萬元以下的按揭貸款回贈比例，由１％下調至

０﹒５％，而１０００萬元以上的按揭貸款回贈比例維持於１％。

報道又指，東亞銀行早前針對３００萬元或以上的按揭貸款，給予１﹒５％的現金回贈，該

行現時亦將４００萬元以下的按揭貸款回贈比例下調至１％，而１０００萬元以上的則有

１﹒５％現金回贈。（ｓｋ）

