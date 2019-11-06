《經濟通通訊社６日專訊》本地報章報道，渣打銀行和東亞銀行（０００２３）從昨日（５
日）開始，削減針對按揭貸款的現金回贈。
《信報》引述消息報道，渣打銀行將１０００萬元以下的按揭貸款回贈比例，由１％下調至
０﹒５％，而１０００萬元以上的按揭貸款回贈比例維持於１％。
報道又指，東亞銀行早前針對３００萬元或以上的按揭貸款，給予１﹒５％的現金回贈，該
行現時亦將４００萬元以下的按揭貸款回贈比例下調至１％，而１０００萬元以上的則有
１﹒５％現金回贈。（ｓｋ）
06/11/2019 10:09
【本港樓市】報道指渣打及東亞銀行削減針對按揭貸款的現金回贈
《經濟通通訊社６日專訊》本地報章報道，渣打銀行和東亞銀行（０００２３）從昨日（５
日）開始，削減針對按揭貸款的現金回贈。
《信報》引述消息報道，渣打銀行將１０００萬元以下的按揭貸款回贈比例，由１％下調至
０﹒５％，而１０００萬元以上的按揭貸款回贈比例維持於１％。
報道又指，東亞銀行早前針對３００萬元或以上的按揭貸款，給予１﹒５％的現金回贈，該
行現時亦將４００萬元以下的按揭貸款回贈比例下調至１％，而１０００萬元以上的則有
１﹒５％現金回贈。（ｓｋ）
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