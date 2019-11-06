《小傳日記》魚缸現悶意，收市升５點；蒙牛跌得甘，磚頭佬靠穩！

《小傳日記》雖然噚晚（５日）花旗國「孖屐」叫做唔差，道指同納指都創上市新高，但今

日（６日）魚缸似乎表現乏力，指數都係喺２７５００至２７７００之間窄幅上落，未見有太大

炒作，相信班炒客都係等緊中美兩位大佬幾時可以落實到份貿易協議，一日未簽都可能有變數！

不過，今早蒙牛（０２３１９）突然股價插水半成，唔通啲奶又出事？原來係有大行唱淡，拖累

季度利潤率。之後，本地磚頭佬略有鑊氣咁，令到「孖屐」跌幅收窄返，最終恆指收報

２７６８８，升５點，成交額７２９億銀跌逾兩成。國貨收報１０８６０點，跌１６點。

Ａ場今日表現略為回吐，上證收２９７８點，跌１２點或近半巴仙；深證收報９８６０，跌

７７點或近１巴仙。兩市合共成交４５２５﹒６２億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）季績後微漲近半巴仙，報２５１﹒２銀；ＱＱ

（００７００）表現靠穩升近半巴仙，報３３４銀；中移動（００９４１）開始現獲利盤，跌近

１巴仙，報６４﹒１元；ＡＩＡ（０１２９９）同樣升近半巴仙，報８２﹒８銀。



＊啟德快截標嘉里向上飆，渣打犀飛利股價又起飛＊



啟德住宅地星期五（８日）截標，但萊坊就降估值６巴仙到１８７億銀，睇淡樓市，不過之

前匯豐帶頭減最優惠利率（Ｐ），部分本地地產佬今日繼續有缸友們力撐。嘉里（００６８３）

省鏡鏟高近２巴仙，報２６﹒４銀。會德豐（０００２０）踢高逾１巴仙，報４９﹒５５銀。新

世界發展（０００１７）噚日話下年推大圍站項目，今日繼續踢高逾１巴仙，報１１﹒６２銀。

九倉置業（０１９９７）起哄逾１巴仙，報４６﹒８銀。長實（０１１１３）生猛升近１巴仙，

報５５﹒２銀。新地（０００１６）走高逾半巴仙，報１２１﹒３銀。

話說本地錢莊好耐都唔見炒作，但今日渣打（０２８８８）走勢凌厲，早幾日大行花旗出份

報告，話渣打評級睇「中性」，又有消息指渣打同東亞（０００２３）一齊減按揭貸款的現金回

贈，唔通呢類消息都可以炒作？渣打今日見１６個月新高，飛起近２巴仙，報７３﹒８５銀。東

亞銀行（０００２３）跌近１巴仙，報１９﹒０８銀。大象（００００５）微漲近半巴仙，報

６０﹒３５銀；小象（０００１１）就升不足半巴仙，報１６７﹒８銀。中銀（０２３８８）升

１亳子報２８﹒１銀。



＊原奶成本升蒙牛慘被扔，附屬出新藥長江生技躍＊



蒙牛突遭拋售，花旗指，蒙牛稱原奶成本增加料拖累四季度利潤率，全日瀉６巴仙，報

３０﹒５銀，係全日表現最差藍戰士。雖然上日畀大行大和砍價一成三，但係Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）今日都有得醒目升超６巴仙，報３３﹒９銀。其他食品佬就個別走，現代牧業

（０１１１７）亦有追捧漲５巴仙，報１﹒１８銀；旺旺（００１５１）則滑逾１巴仙，報

６﹒６４銀；澳優（０１７１７）挫３巴仙，報１１﹒５４銀。

今日多隻醫藥佬落鑊。長江生技（００７７５）附屬嚟緊就喺花旗國出黑色素瘤疫苗數據，

全日抽高１﹒５倍，報０﹒９銀，為升幅最大魚毛；而康哲藥業（００８６７）就話攞到５種藥

品嘅銷售權，股價創一年高，漲４巴仙，報１１﹒１８銀；石藥（０１０９３）都畀大行高盛升

價，全日揚近半巴仙，報２０﹒５銀；中生製藥（０１１７７）升一格報１１﹒８４銀；翰森製

藥（０３６９２）漲超過１巴仙，報２４﹒３銀。



＊人仔走勢醒物管升幅勁，中美傾得埋金礦價要捱＊



人仔走高加上內地磚頭造好，內地物管佬今日繼續有缸友掃貨。雅生活服務（０３３１９）

繼續破頂，全日漲升１巴仙，報２５﹒３銀；奧園健康（０３６６２）同樣創上市新高，揚３巴

仙，報６﹒３４銀；彩生活（０１７７８）升６巴仙，報４﹒６６銀；佳兆業美好

（０２１６８）升逾４巴仙，報１９﹒７６銀；中海物業（０２６６９）漲近１巴仙，報

４﹒７７銀。

花旗國同神州好似傾得埋，緩解咗「孖屐」嘅憂慮，金價隔晚重挫２巴仙，創超過一個月最

大單日跌幅。金礦佬今日頭頭耷耷，山東黃金（０１７８７）挫近４巴仙，報１６﹒９２銀；招

金礦業（０１８１８）跌不足半巴仙，報８﹒５６銀；價值黃金（０３０８１）跌超過１巴仙，

報３６銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）下滑逾１巴仙，報１０９９銀；中國黃金

（０２０９９）插水近５巴仙，報６﹒２銀。請請！



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