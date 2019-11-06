《真知灼見－溫灼培》加元１﹒３關上升阻力強

《真知灼見》從基礎因素分析，加元匯價確能被看高一線。論息率，繼上周美國聯儲局減息

後，以現時１﹒７５％加元息率，已高出美國聯邦儲備基金息率１﹒５％至１﹒７５％範圍的中

間水平。論政治及經濟政策，加拿大亦較美國穩定。加拿大上月才舉行大選，杜魯多政府獲連任

，使一切政策得以延續。相比之下，美國明年１１月則要面對大選，未來政經策略或存變數。還

有一點值得留意，據美國眾議院議長佩洛西透露，美國國會快將通過特朗普政府的「美墨加」貿

易協議。基於加拿大經濟對美國的依賴，上述協議如達成，料有助投資資金流入當地，對加拿大

經濟以至加元均屬利好因素。



＊加央行上周揚言不排除日後減息＊



既然加元基礎因素如此理想，為何上周當加元升至靠近１﹒３０兌１美元水平，其升勢明顯

受阻？相信箇中原因，是加央行於上周議息會後的一番言論所致。加央行上周三（３０日）議息

會後警告，不排除日後有減息可能。此話令市場感到驚訝。過去加央行的貨幣政策雖然是可加可

減，但以過去當地一直公布出的良好經濟數據，市場一直認為加拿大根本沒有減息需要。上述言

論一出加元隨即跌。



＊加元短期１﹒３至１﹒３２波動＊



筆者也相信加央行未來一年內沒減息需要，不排除上周加央行言論只屬口術一種，目的是不

想加元匯價過強損害當地經濟。但既然加央行不想加元過強，料短期內投資者對把加元推越

１﹒３０兌１美元阻力會有一定戒心。料加元短期內較大機會於１﹒３０至１﹒３２兌１美元間

走上落。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

