《錢來自有方－李博衛》輪證新成員：界內證

《錢來自有方》現時港交所上市的結構性產品多了一個選擇，就是界內證。一般來說，人們

會基於自己對相關資產價格走勢的看法而決定買哪種窩輪（認股證）。預期相關資產的價格會上

升，就會買Ｃａｌｌ輪（認購證），如預期相關資產的價格會下跌，就會買Ｐｕｔ輪（認沽證）

。如果預期相關資產的價格會在一般時間內穩定地上落，就可以考慮界內證。



＊界內證的「內」與「外」＊



界內證的運作類似球類活動。踢波、打籃球和打網球等都是在一個劃定的界線範圍內進行，

界內證也有這種類似的「Ｉｎ ａｎｄ Ｏｕｔ」規則。它們設有一對上限價和下限價，在到期

時，其相關資產的價格必須在這兩條界線之間，高過上限價，或低過下限價，就是跌入「Ｏｕｔ

」的範圍。



＊界內證的到期收益＊



有別於Ｃａｌｌ輪和Ｐｕｔ輪，界內證到期時的收益是固定和預定的，故投資者買入時已可

以預期最大利潤和最大虧損。在到期日時，如界內證的相關資產價格踩中上限價或下限價，或處

於兩者之間，即界內，每張界內證的收益就會是１元，相反，如相關資產的價格在到期日時高過

上限價，或低過下限價，即界外，每張界內證的收益就會是０﹒２５元。



＊界內證的風險＊



界內證的收益取決於到期日時界內證的價格處於界內還是界外。假使界內證處於界內，但其

相關資產的價格表現波動，或呈單一方向行走（即保持上升或下跌走勢），就會增加該界內證跌

入界外的風險。

由於界內證於到期時的收益是固定的，故投資者買入界內證時可以預期最大利潤和最大虧損

。如果界內證於到期時處於界內，買賣界內證的最大利潤會是１元乘以買入界內證的數量，減全

部投資金額及交易成本。如界內證於到期時處於界外，投資者的最大虧損會是全部投資金額及交

易成本，減０﹒２５元乘以買入界內證的數量。如出現無力償債或違責的情況，投資者的最高損

失會是全部投資金額加交易成本。



＊界內證與窩輪有別＊



投資者要留意雖然同為結構性產品，但界內證不論從結構和運作上，還是從定價因素上，都

與窩輪有所分別。以窩輪為例，窩輪的時間值理論上會逐漸遞減，並於窩輪到期時歸於零，這就

是所謂的時間值耗損（Ｔｉｍｅ ｄｅｃａｙ）。

然而，時間值耗損的情況，並不能套用在界內證身上。反之，界證可能會呈現正時間值

（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｔｉｍｅ ｖａｌｕｅ），如相關資產（正股）的價格處於上限價和下限

價之間，時間值就會逐漸遞增，以反映界內證跌入價外的機會率隨時間下跌。

另外，一如其他結構性產品，界內證也有例如流通性的相關風險。有興趣買賣界內證的投資

者應從相關的上市文件中細閱當中的風險因素。《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

