港股窄幅上落，收漲５點報２７６８８點五連升，成交７２９億元

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚（５日）美股三大指數個別發展，恆指今早亦低開４７點報

２７６３６點。雖然市場仍然憧憬中美成功簽署首階段協議，但礙於重磅股騰訊

（００７００）及蒙牛（０２３１９）走低，拖累港股一度低見２７５４７點跌１３５點。

不過，午後本地地產股及銀行股發力，令港股止跌轉升，一度漲６７點高見２７７５０點，

最終恆指收報２７６８８點，升５點或升０﹒０２％，連升五日累漲１０２０點或３﹒８％。主

板成交７２８﹒６１億元，按日減少近２１％。國指報１０８６０，跌１６點或跌０﹒１５％。

Ａ股表現欠奉，上證綜指收報２９７８點，跌１２點或跌０﹒４３％。深成指收報

９８６０點，跌７７點或跌０﹒７８％。兩市合共成交近４５２６億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）首三季純利７４﹒１２億元，按年跌１％，全日微漲

０﹒４％，報２５１﹒２元；騰訊（００７００）下周三（１３日）公布季績，全日升

０﹒３％，報３３４元；中移動（００９４１）逆市軟０﹒７％，報６４﹒１元；友邦

（０１２９９）微升０﹒４９％，報８２﹒８元；建行（００９３９）回吐０﹒７７％，報

６﹒４５元。



＊本地地產、銀行股受捧，新世界最佳藍籌＊



本地地產股受捧，新世界（０００１７）揚１﹒２２％，報１１﹒６２元，三連升兼為表現

最佳藍籌；新地（０００１６）揚０﹒６６％，報１２１﹒３元；恆地（０００１２）升

０﹒２５％，報４０﹒２５元；長實（０１１１３）漲０﹒７３％，報５５﹒２元；九置

（０１９９７）走高１﹒１９％，報４６﹒８元。

本地銀行股亦大致向上，中銀（０２３８８）微漲０﹒３６％，報２８﹒１元；渣打

（０２８８８）走高１﹒８６％，報７３﹒８５元，盤中高見７４元，創１６個月高；匯控

（００００５）微升０﹒４２％，報６０﹒３５元；恆生（０００１１）揚０﹒２４％，

報１６７﹒８元；東亞（０００２３）軟０﹒９３％，報１９﹒０８元。

人民幣在岸價（ＣＮＹ）及離岸價（ＣＮＨ）升破７算，創近３個月新高，帶動物管股向好

。雅生活（０３３１９）及奧園健康（０３６６２）均創上市新高，前者全日漲１％，報

２５﹒３元，後者漲３﹒０９％，報６﹒３４元；彩生活（０１７７８）飆６﹒１５％，報

４﹒６６元；佳兆業美好（０２１６８）走高４﹒４４％，報１９﹒７６元；新城悅

（０１７５５）升１﹒３４％，報１０﹒５８元。



＊蒙牛料第四季毛利率受壓，全日領跌藍籌＊



內需股普遍見回吐，其中，花旗指蒙牛（０２３１９）管理層預計原奶價格高企，將令公司

毛利率承壓，股價因而全日急挫５﹒８６％，報３０﹒５元，為表現最差藍籌；不過，現代牧業

（０１１１７）則表現相反，全日急漲５﹒３６％，報１﹒１８元。海底撈（０６８６２）擬向

獨立第三者收購一籃子餐飲業務控股權益，全日挫２﹒８９％，報３７元；青啤（００１６８）

跌１﹒１５％，報４７﹒２元；旺旺（００１５１）軟１﹒４８％，報６﹒６４元。

藥股個別發展，石藥（０１０９３）獲高盛升目標價３６％至２５﹒８元，全日升

０﹒４９％，報２０﹒５元；平安好醫生（０１８３３）斥約１﹒３１億人民幣，收購內地連鎖

藥店渠道企業資源渠道（ＥＲＰ）及軟件即服務（ＳａａＳ）信息服務提供商海典股本２０％股

權，股價漲７﹒０２％，報５４﹒９元；翰森製藥（０３６９２）微升１﹒２５％，報２４﹒３

元；中生製藥（０１１７７）升０﹒１７％，報１１﹒８４元；白雲山（００８７４）

挫３﹒１８％，報２５﹒９元。

紐約１２月期油及布蘭特１月原油期貨均創六周新高，刺激石油板塊造好。「三桶油」走勢

不一，中石油（００８５７）漲０﹒５１％，報３﹒９８元；中海油（００８８３）軟

０﹒３２％，報１２﹒４８元；中石化（００３８６）揚１﹒０８％，報４﹒７元；中海油服

（０２８８３）跌０﹒５３％，報１１﹒１８元。（ｊｔ）

