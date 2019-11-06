《鍾之日記》港所績後升，蒙牛跌得急

《鍾之日記》１１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



負責港澳事務的國務院副總理韓正在北京接見特首林鄭月娥。韓正表示，國家主席習近平在

上海親自會見林鄭月娥，充分肯定她和特區政府的工作，對她表示殷切勉勵，希望林鄭月娥牢記

囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。

林鄭回應，國家主席習近平給予她和特區政府支持，令她在止暴制亂方面，下了更大的決心

。她指，過去數月，被捕的３０００人中，有超過三分一都是學生，她感到非常傷心。她表示，

在止暴制亂工作上，會肯定堅持「一國兩制」方針和法治，兩方面都是繁榮穩定最重要基礎。她

又指，香港現在經濟出現大問題，第三季更見負增長，民生亦受影響，雖然政府不斷推出保就業

的措施，但最根本還是要先恢復秩序。

香江魚缸今早低開４７點報２７６９３６點，午後本地地產股及銀行股發力，令港股止跌轉

升，一度漲６７點高見２７７５０點，續創３個月新高，最終恆指收報２７６８８點，升５點或

升０﹒０２％，連升五日累漲１０２０點或３﹒８％。主板成交７２８﹒６１億元，按日減少近

２１％。



＊Ａ場悶局，無緣三千＊



中美未就簽訂第一階段貿易協議公布具體時間和地點，市場仍對達成協議報熱切期望。與此

同時，中國國防部長魏鳳昨日與美國國防部長埃斯珀通電話，就台灣、南海、香港、新疆等問題

表達中方立場。他強調，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。

滬深兩市早盤僅略高開後維持悶局，午後豬肉等板塊紛紛殺跌，三大股指跌幅擴大，滬綜指

全日跌０﹒４３％，報２９７８﹒６點無緣三千點。

人民幣兌一美元中間價今日報７﹒００８０，較上日飆升３０５點子，為８月８日以來近三

個月高。此外，人民銀行連續第八日不開展逆回購操作，今日沒有逆回購到期，即今日零投放零

回籠。市場「乾塘」現象重現，兩市全日成交額４５２６億元人民幣，較上日減少６％。本周五

ＭＳＣＩ宣布Ａ股擴容前，外資通過陸股通連續第十日流入，惟流入量急減至不足８億人幣。



＊滬深股通收入創９月高，港交所五連升＊



本港第三季經濟因社會動盪而變差，加上外圍的不明朗因素持續下，市場交投及ＩＰＯ活動

明顯較淡靜。港交所（００３８８）今日出季績，首三季純利仍有７４﹒１２億元，按年微跌

１％。不過，第三季純利按年急跌１０％至２２﹒１億元，業績大倒退，原因之一是建議收購倫

敦證券交易所的開支達１﹒３億元。

港交所季績一如預期表現麻麻，唯一亮點是互聯互通交投增加，受惠Ａ股於國際指數佔比提

升，北向日均成交大增９８％。首三季滬深港通的收入及其他收益為７﹒５８億元，按年升

４５﹒５％，創九個月新高。交易費按年跌１８％，但低於股本證券產品平均每日成交金額的跌

幅２２％，主要是由於滬深港通的北向交易的交易費創新高。第三季債券通成交量及投資者人數

同創新高，第三季平均每日成交金額達１２９億元人民幣，按年大幅急升２﹒１５倍。

另一方面，阿里巴巴來港第二上市消息再有進展，市傳將會在下周尋求上市審批，集資額約

１００億至１５０億美元（約７８０億港元至１１７０億港元）。中金及瑞信為上市保薦人。

港交所收升０﹒４％，連升第五日。



＊蒙牛收插近６％，管理層預料毛利率受壓＊



蒙牛乳業（０２３１９）今日成跌幅最大藍籌，收挫５﹒９％，報３０﹒５元，最低見

３０﹒３元。摩通、美銀美林、、高盛及中信里昂爭相沽貨。

高盛引述蒙牛管理層稱，下半年銷售同比增長鞏固，與上半年水平相若。然而核心營運毛利

率擴張則小於原定同比擴張５０個基點的目標，主因是原奶價格上升（下半年同比上漲８％）。

蒙牛管理層表示，原奶價格每上升２％，對集團毛利率帶來６０個基點的負面影響。高盛維持蒙

牛中性評級，及目標價３１﹒４元。



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