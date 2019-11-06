《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》特斯拉公司董事會主席羅賓．德霍姆昨日（
５日）在第二屆虹橋國際經濟論壇上表示，特斯拉上海工廠目前已進入試點生產，今年年底將開
始正式生產。
他提到，特斯拉現正在與當地政府合作以尋求獲得製造許可證，預計在２０１９年年底前得
到製造許可證。
特斯拉方面早前就透露已做好投產的必要準備，但一直未有明確投產的具體時間點。而國產
版特斯拉ＭＯＤＥＬ ３已於今年１０月底開啟預定。
06/11/2019 08:40
【駐滬專電】特斯拉上海工廠已進入試點生產，年底正式投產
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》特斯拉公司董事會主席羅賓．德霍姆昨日（
５日）在第二屆虹橋國際經濟論壇上表示，特斯拉上海工廠目前已進入試點生產，今年年底將開
始正式生產。
他提到，特斯拉現正在與當地政府合作以尋求獲得製造許可證，預計在２０１９年年底前得
到製造許可證。
特斯拉方面早前就透露已做好投產的必要準備，但一直未有明確投產的具體時間點。而國產
版特斯拉ＭＯＤＥＬ ３已於今年１０月底開啟預定。
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