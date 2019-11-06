【貿易開戰】中美防長通電話，魏鳳和稱合作共贏是唯一正確選擇

《經濟通通訊社６日專訊》中國國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀通電話。魏鳳和就台

灣、南海、香港、新疆等問題表達中方立場。他強調，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。埃

斯珀則表示，希望雙方加強戰略溝通，共同推進兩軍關係發展。

魏鳳和指出，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係是發展兩國兩軍關係的根本遵循，

合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為兩國

關係的「穩定器」。（ｃｔ）

