《經濟通通訊社６日專訊》海關總署新聞發言人表示，１１月５日，美國《聯邦紀事》公布
了中國鯰魚輸美的最終規則，確認中國鯰魚監管體系與美國等效。中方對此表示歡迎。
中國是全世界僅有的３個被列為有資格繼續向美國出口鯰魚的國家之一。此前，中國輸美鯰
魚監管體系已順利通過美國農業部食品安全檢驗局的文件審核和現場驗證。美國是中國鯰魚產品
第一大出口市場，佔中國鯰魚出口總量的９０％以上，此次美國確認輸美鯰魚產品監管體系等效
，將對中國輸美水產品貿易產生積極影響。（ｃａ）
06/11/2019 13:37
【貿易開戰】美確認與華鯰魚監管體系等效，中方表示歡迎
《經濟通通訊社６日專訊》海關總署新聞發言人表示，１１月５日，美國《聯邦紀事》公布
了中國鯰魚輸美的最終規則，確認中國鯰魚監管體系與美國等效。中方對此表示歡迎。
中國是全世界僅有的３個被列為有資格繼續向美國出口鯰魚的國家之一。此前，中國輸美鯰
魚監管體系已順利通過美國農業部食品安全檢驗局的文件審核和現場驗證。美國是中國鯰魚產品
第一大出口市場，佔中國鯰魚出口總量的９０％以上，此次美國確認輸美鯰魚產品監管體系等效
，將對中國輸美水產品貿易產生積極影響。（ｃａ）
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