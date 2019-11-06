《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行副行長陳雨露今日在第二屆進博會分論壇上表示，人民
幣國際化是一個市場驅動、水到渠成的自然過程。目前，人民幣國際化已經具備良好的基礎，前
景廣闊。新時代人民幣國際化將在自貿區建設中發揮更大的作用。他又強調，中國金融改革的步
伐不會停滯，開放大門只會越開越大；人民幣國際化堅持服務實體經濟，促進貿易便利化導向。
人行宏觀審慎管理局局長霍穎勵於同一場合表示，人民幣國際化從政策層面來說，是一個不
斷放鬆人民幣跨境使用限制的過程，現在對人民幣跨境使用沒有任何限制。（ｗｌ）
06/11/2019 11:18
【聚焦人幣】人行陳雨露：人民幣國際化已具備良好基礎
《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行副行長陳雨露今日在第二屆進博會分論壇上表示，人民
幣國際化是一個市場驅動、水到渠成的自然過程。目前，人民幣國際化已經具備良好的基礎，前
景廣闊。新時代人民幣國際化將在自貿區建設中發揮更大的作用。他又強調，中國金融改革的步
伐不會停滯，開放大門只會越開越大；人民幣國際化堅持服務實體經濟，促進貿易便利化導向。
人行宏觀審慎管理局局長霍穎勵於同一場合表示，人民幣國際化從政策層面來說，是一個不
斷放鬆人民幣跨境使用限制的過程，現在對人民幣跨境使用沒有任何限制。（ｗｌ）
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