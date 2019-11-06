【華為風波】問及中加關係是否恢復，外交部：責任不在中方

《經濟通通訊社６日專訊》中方恢復從加拿大進口豬肉，外界關注中加關係是否也將恢復正

常，中國外交部發言人在記者會上回應稱，以前加方證書簽發存在漏洞，現在進行了整改，達到

了中方的要求，於是恢復正常。

他強調，在肉類產品輸華問題上，加方能夠做到有錯就改，中方對此予以肯定。至於更廣泛

意義上的中加關係，中加關係遭遇的困難，責任不在中方，我們敦促加拿大新一屆政府認真對待

中方的立場和嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國，以實際行動推動中加關係早

日重回正軌。



＊將恢復接受加拿大政府簽發輸華肉產品衛生證書＊



今年６月，因發現加拿大輸華肉產品衛生證書簽發系統存在明顯漏洞，中方暫停進口所有加

拿大肉類產品。耿爽在例行記者會上證實，中方近期在評估加方提出的整改行動計劃後，同意恢

復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。

他指出，事件發生以來，中國海關與加拿大政府主管部門保持著密切的溝通，認真研究解決

問題的辦法。近期，加方提出了關於證書簽發和傳遞的整改行動計劃，中方評估之後認為，加方

整改行動計劃基本符合保證安全的要求，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證

書。中方希望加方切實履行食品安全的監管責任，確保輸華肉產品安全，保障貿易順利進行。（

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