《經濟通通訊社６日專訊》為便於國際投資者了解科創板公司，進一步推動外資參與科創板
，上交所近日在英文官網推出科創板公司信息概覽欄目。該欄目主要包括公司簡介、業務概況、
財務指標和前十大股東四個部分，主要內容和數據來自科創板上市公司已披露的定期報告。
上交所表示，此次推出科創板上市公司英文信息概覽欄目，是該所吸引外資參與科創板的又
一舉措。未來，上交所將持續服務國際投資者，進一步吸引外資參與科創板市場。（ｗｌ）
06/11/2019 17:22
【Ａ股外援】上交所推英文版公司概覽，吸引外資參與科創板市場
《經濟通通訊社６日專訊》為便於國際投資者了解科創板公司，進一步推動外資參與科創板
，上交所近日在英文官網推出科創板公司信息概覽欄目。該欄目主要包括公司簡介、業務概況、
財務指標和前十大股東四個部分，主要內容和數據來自科創板上市公司已披露的定期報告。
上交所表示，此次推出科創板上市公司英文信息概覽欄目，是該所吸引外資參與科創板的又
一舉措。未來，上交所將持續服務國際投資者，進一步吸引外資參與科創板市場。（ｗｌ）
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