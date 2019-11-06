【進博會】參展美企比上屆增１８％，對中國進一步開放充滿期待

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》第二屆進博會昨日（５日）在上海召開，全

球１５０個國家的逾３０００家企業齊聚上海參加這一年度盛會。在中美貿易爭端似有轉機的當

下，美國政府依然沒有派代表出席今年的會議，但前來參展美國企業數量卻遠超上屆。

進博會數據顯示，今年報名參展的美國企業數量達到１９２家，比去年增長了１８％；美方

參展面積達４﹒７５萬平方米，位居各參展國之首。



＊霍尼韋爾：習近平的講話打消了外企的顧慮＊



美國工業巨頭霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）已經連續第二年來到進博會，公司今年的展

台面積較去年擴大三倍，達到１４８平方米。今年１１月剛剛接任霍尼韋爾中國總裁的張宇峰對

《經濟通通訊社》表示，去年霍尼韋爾參加首屆進博會後，獲得許多客戶的正面反饋，對公司的

影響力有很大的提升，因此決定今年擴大展台面積，以呈現更多更全面的創新技術，希望今年在

進博會上再次與中國客戶簽署更多的協議。未來幾日，霍尼韋爾已安排與同多位客戶在展會期間

簽署訂單及合作備忘錄，但公司尚未透露具體合同金額。

今年中美貿易問題仍處於博弈中，張宇峰承認，這對在華的美國企業會造成影響，但對霍尼

韋爾來說影響並不大，因為公司在中國發展了１５年，已經把供應鏈、生產、產品設計等多環節

在中國實現本土化，盡量避免了提高關稅帶來的影響。

張宇峰說：「雖然今年商業環境比去年要差，但即使在這樣的條件下，今年霍尼韋爾中國業

務仍然增長，包括我們即將簽署的訂單和備忘錄都較去年大幅增長。目前中國是霍尼韋爾除美國

以外的最大市場，業務在全球佔比為８％左右。公司希望在用三年左右時間，讓中國業務佔比提

高到１０％，未來再進一步提升到１５％。」

對於未來在中國的發展，張宇峰顯得頗有信心。特別是在國家主席習近平提出會進一步降低

關稅和制度成本之後，張認為，習近平的講話這對跨國公司、特別是美國公司來說是有很多正面

的信息，打消了外資企業在華經營的顧慮。

他表示：「中國的開放、對外資的吸引力和創新政策令人振奮，我們會一如既往的更加專注

這個市場。下一步，霍尼韋爾將深耕中國市場，進入更加廣泛的大眾市場。當前中國的大眾購買

力在提升，對產品的質量也愈加重視，因此這部分市場具有很大潛力。」

習近平在進博會開幕式上提出中國進一步開放的五大舉措，包括會更加重視進口的作用，進

一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務

的進口等。



＊高通與國內手機廠商、運營商合作依然緊密＊



美國移動芯片製造商高通也是連續第二年參會，此次展示了很多與中國夥伴在５Ｇ手機、物

聯網、人工智能、智慧城市等領域的合作成果。雖然中美貿易摩擦的陰霾一直籠罩著芯片行業，

但從高通展品來看，其國內合作夥伴有華為、 ＶＩＶＯ、小米、ＯＰＰＯ等等，可見高通和中

國手機製造廠商、運營商的合作依然十分緊密。

高通展台的工作人員表示，中國的５Ｇ發展十分迅速。去年大家還在進博會上談論５Ｇ測試

的情況，今年５Ｇ就已經運用在終端上了，運營商也都發布了相關的數據套餐。從全球來看，今

年５Ｇ商用的運營商有５０多個，５Ｇ終端產品有４０多個，其中大部分都是高通的合作夥伴。

高通中國區董事長孟樸昨日在接受媒體採訪時亦提到，習近平在開幕式上的講話讓外資企業

看到了中國進一步開放的具體措施，這更加堅定了公司進一步加大在華合作和投資的信心。

孟樸指，２０１９年是全球５Ｇ商用元年，中國已在全球的５Ｇ發展進程中發揮著重要的影

響力和領導力，中國力量也正在加速全球５Ｇ商用進程。要推動科技與經濟的深度融合，加強創

新成果分享，中國市場的發展前景不可限量。

