【ＦＯＣＵＳ】港樓好淡對決，風向還看西九地王

【ＦＯＣＵＳ】香港第三季ＧＤＰ錄十年最差表現，最新揭盅的先行指標採購經理指數

（ＰＭＩ）於１０月跌速加大，錄十一年新低；惟資產市場卻處變不驚，不單港股收復牛熊線，

港樓成交金額亦勁彈至５個月新高。

樓市回暖，多空對決之爭趁勢再起－－繼早兩日花旗明言「樓價已見底」，並預估往後每月

可升１％後；中信里昂卻打對台唱淡，預期未來１２個月樓價將料由高位回調２０％。孰是孰非

，只有時間方可驗證，而將於兩周後（２２日）截標的巨無霸西九商業地去向及呎價如何，勢成

重要指標。



＊花旗ＶＳ中信里昂，已見底ｏｒ跌兩成？＊



香港經濟內外飄搖，資本市場表現卻反其道而行，不單港股連升４日走高逾千點，成功收

復牛熊線；土地註冊處統計的１０月整體物業註冊金額亦按月勁彈逾７９％，錄６５２﹒４億元

的５個月新高。

儘管來自差估署及中原的樓價指數分別錄連跌４個月及１０周，但累計跌幅較高位均不足５

％，似乎抗跌力十足。大行花旗早兩日就高調看好港樓，明言「樓價已見底」，並將重返較長的

正常上升周期，預計往後樓價每月可升１％，２０１９全年計料５％進帳。

花旗的理據包括，過往一般跌市記錄顯示，樓價由高位回落５％－７％即會掉頭再上；本港

市民置業率僅６５％，遠低於新加坡的８５％和中國內地的９０％；放寬按保更大幅提高入市槓

桿，極度容易跑贏。

不過，有人看多自然也有人看空，時隔一日就有中信里昂發表報告指，港樓目前正處調整早

期，預期未來１２個月價格料由高位回調２０％，並指地產股未來或最少下跌１０％。



＊逆市推巨無霸引揣測，考驗風險資金胃納＊



單從里昂的報告標題「ＮＯ ＴＡＫＥＲＳ（買家難覓）」看，對比港樓火速回升的成交量

似乎並不合時宜；中原就估計，１１月樓宇買賣合約登記數有望從１０月的略高於５０００宗續

升至逼近７０００宗水平。

一邊是地產商趁年尾加速散貨，周二（５日）剛公布價單的路勁基建（０１０９８）旗下元

朗「山水盈」，首批６７伙折實均價即較同區二手低逾一成；另一邊是北角柏蔚山、沙灣南昌一

號、屯門Ｔｈｅ Ｃａｒｍｅｌ等大額一手新盤卻屢錄高價承接。

樓市是虛火返照，還是小陽春重臨，一眾春江鴨地產商的取態甚為關鍵。地政總署９月逆市

推出的西九高鐵站商業地皮，將於兩周後的１１月２２日截標；該幅巨無霸地盤面積高達

６４﹒３萬方呎，若不分拆出售總價或高達８００億元之鉅（相當於高銀早前撻訂的１１１億元

啟德商業地總價的數倍），換言之，極度考驗競拍者的風險和資金胃納。

倘若該西九地王成功獲財團接手，尤其是中資大手筆插旗，港樓近期的亢奮氣氛勢添一把火

；反之，考慮入市的準買家恐需多幾分戒心耐心，對港樓好淡博奕、多空對決睇定些才落注。

