《投資智慧－鄧聲興》港經濟短期難有起色，冀政府出招助金融界

《投資智慧》政府統計處公布，上季本地生產總值（ＧＤＰ）按年下跌２﹒９％，遠遜預期

，亦是自２００９年「環球經濟大衰退」以來首次錄得季度按年跌幅；經季節性調整，按季實質

下跌３﹒２％。本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。受中美貿易戰及全球

經濟放緩的影響下，香港經濟增長自去年起已拾級而下。最近更受到本地社會事件嚴重衝擊，情

況急轉直下。首三季合計，香港經濟按年收縮０﹒７％。經季節性調整後按季比較，實質本地生

產總值繼上一季下跌０﹒５％後，在第三季的跌幅擴大至３﹒２％，顯示香港經濟已步入技術性

衰退。示威活動對本港零售及旅遊帶來極大影響，或會拖累全年經濟增長減少１個百分點，料今

年香港經濟會輕微收縮０﹒５％。



展望未來，由於環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社

會事件的衝擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，料今年餘下時間香港經濟仍會

面對顯著的下行壓力。近月所有企業調查均顯示，本地營商氣氛變得較為悲觀。考慮到今年首三

季合計經濟按年收縮０﹒７％，以及經濟表現短期內難有起色，今年全年經濟很可能會呈現負增

長。



持續多月的「反修例浩劫」對香港金融市場造成極大衝擊，嚴重影響投資者的投資意欲，令

股市成交不斷萎縮，令到證券商、尤其是中小型證券商面對很大的經營困難。近月來，金融業界

希望政府採取紓緩措施，強烈要求政府減免２０２０－２０２１年度金融業在證監會註冊的１號

至１０號牌照的企業以及個人的全年牌照費，讓業界４﹒６萬人受惠。而有關紓緩措施大約只涉

及公共財政開支２﹒４億港元，希望有關訴求能得到政府正面回應。為應對業界當前的經營困境

盡一分力，讓金融界企業也能得到政府支援，與金融企業共渡時艱。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

