《拆局麒想－林嘉麒》星島憧憬高價收購，惟僅初步階段未必成事

《拆局麒想》星島（０１１０５）１１月５日晚公布，現持有約４８﹒９８％股權的執行董

事兼董事會主席何柱國，正與一位獨立潛在買家就可能出售該公司之權益進行初步階段磋商。若

交易成事，或觸發控制權轉變而變為強制全面收購。



星島股價早於１０月１５日見異動，成交股數由前一交易日不足２０萬股，大增至超過

３００萬股，股價由０﹒７９元升至０﹒８８元。直至公司正式發出公告，表示正進行初步階段

磋商前，股價已飛升至最高１﹒７６元，升幅高達１﹒２２倍。



透過併購或分拆，企業價值得以釋放，成交價成為相關資產的市場價值。香港上市印刷媒體

不少，除星島以外，還有東方報業（０００１８）、經濟日報（００４２３）、明報系列的萬華

媒體（００４２６）和世界華文媒體（００６８５），及轉型至網絡媒體的壹傳媒

（００２８２）及毛記葵涌（０１７１６）。後兩者以多媒體作業務賣點，交易估值比較並不適

合。以市盈率估值，具盈利能力的東方報業及經濟日報，分別是１７﹒７倍及８﹒７倍；星島現

價相當於市盈率５３倍，溢價部分不少，相信某程度上反映了部分市場對成功收購的憧憬。以市

帳率比較，星島、東方報業及經濟日報分別為倍數０﹒６１、０﹒７９及０﹒６９。就算星島新

聞近月股價急升，現價市帳率仍然較同業低，以此比較，收購作價仍有空間。更何況，資本市場

收購作價不時以１倍市帳率計算。



＊市帳率仍低於同業＊



公司是根據收購守則規則３﹒７、上市規則第１３﹒０９條及證券及期貨條例第ＸＩＶＡ部

下之內幕消息條文作出的公告，因此假若潛在交易成事，公司控制權轉變下，需要按收購守則規

則２６﹒１下作出強制全面要約，即是買家需要向其他股東提出全面要約，與大股東收購價錢一

樣。意即，大股東若以１倍市帳率出售公司股權，屆時要約價或可達２﹒４６元，以６日中午價

計，潛在升幅高達６４％。當然，前提是大股東與買方正式簽了ＭＯＵ及以此定價作為交易標準

。事實上，集團公布只屬初步階段磋商，也不一定落實。當事情落空了，不排除股價打回原形至

０﹒７９元，要注意投機者現價買是在博大股東成功出售，並且接受要約，惟風險也不少。



另一方面，可留意今次出售消息未能帶動整個媒體版塊炒作，基本上同業股價靜如止水，彈

都唔彈下。皆因紙媒經營困難，不單止讀者人數大量減少，而且傳統廣告收入萎縮，互聯網廣告

競爭大，行業前景不太樂觀。一間企業在大股東換人時，有時會同時炒作易主後的前景，由於紙

媒行業發展空間不大，可憧憬空間不多，行業估值未會因為併購而得到估值重組的機會。當然，

假若大股東是知名人士，易主後或有重大動作，甚至是發展相關的另類業務。不然的話，今轉星

島股價炒起，投機者只是單一博股價未到收購價，而且是必定成功。以各一半的機率計算，１倍

市帳率是成功，收購價目標２﹒４６元；失敗的話，股價回調至０﹒７９元，中間價就是

１﹒６２元，即是短期機率各一半的合理價了。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

