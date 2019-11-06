《缸邊嫺談－黃惠嫺》丘鈦科技（１４７８）業績扭虧，出貨量回升

《缸邊嫺談》截至２０１９年６月３０日止六個月，丘鈦科技（０１４７８）今年上半年的

收入同比增長５７﹒８％至５０﹒６１億元（人民幣．下同）。收入增長因為集團的攝像頭模組

產品銷售數量同比大幅增長。今年上半年集團的攝像頭模組銷售數量達到約１８２５１萬顆，同

比增長７７﹒５％；雖然指紋識別模組銷售量為３７７５萬顆，同比下跌１６﹒６％，但指紋模

組產品的平均銷售單價較去年同期增長約１１６﹒７％；帶動集團整體毛利同比增長９﹒６３倍

至４﹒１５億元；毛利率較去年同期的１﹒２％提升了７﹒０個百分點至８﹒２％；今年上半年

集團業績扭虧為盈錄得１﹒８１億元利潤。



＊最壞時間已過，９月出貨量回升＊



今年丘鈦科技的出貨量已回復增長，最新公布９月份的攝像頭模組產品銷售數量環比和同比

分別增長約１８﹒０％和約５２﹒５％，其中１０００萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量

環比和同比分別增長約３０﹒８％和約９６﹒７％。攝像頭模組產品銷售數量同比增長主要是由

於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升，而環比增加主要是由於客戶項目周期影響；１０００萬

像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量同比及環比增長主要是由於集團優化產品規格的戰略逐步

得以實現。而指紋識別模組產品銷售數量環比和同比分別增長約３０﹒２％和約１３﹒９％，增

長主要由於客戶項目周期影響及集團於指紋識別模組產品的市場佔有率提升。２０１９年１－９

月累計，攝像頭模組出貨量為２﹒９億件，同比增長５９﹒７％，高於全年５０％增速指引。集

團預計下半年之銷量通常會較上半年平均增長２０％至３０％，再加上５Ｇ正式投入商用，以及

近日新出的手機款銷量回升，有助繼續提升手機設備股的出貨量。



＊市場需求回復＊



國際數據公司（「ＩＤＣ」）預計，２０１９年全球智能手機出貨量將下跌２﹒２％至約

１３﹒７１１億部；到２０２０年智能手機的出貨量同比將會回復增長至１﹒６％。２０２０年

的增長主要來自於５Ｇ網絡的商用。ＩＤＣ同時預計，２０２０年５Ｇ智能手機出貨量將佔智能

手機總出貨量的８﹒９％，達到１﹒２３５億部。到２０２３年，這一比例預計將增長至

２８﹒１％。在５Ｇ網絡商用啟動下，手機升級潮將會展開，而國內智能手機品牌地位的提升，

跟隨全球手機品牌升級潮的步伐，智能手機所配置多攝像鏡頭模經組將成為大趨勢，在對鏡頭數

量、像素需求增加下集團未來的收入將會得到提升。



為迎接出貨量增長加快，到２０１９年底，集團於昆山三期自動化工廠的投產，以及印度模

組公司的投產，印度廠房的高端攝像頭模組月產能達４００萬顆，規模優勢將會繼續為集團帶來

成本效益，會帶動集團今年的收入、毛利及利潤繼續得到改善。再者中美有望達成貿易協議，經

濟下行的壓力減輕，而高端品牌的升級戰，將會帶動手機鏡頭的需求，在最壞時間已過下集團未

來的收入及利潤將會回復較快的增長。投資者可考慮於１０港元以下的位置增持或吸納，中長線

目標價為１３﹒１８港元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

