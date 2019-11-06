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06/11/2019 18:14

【修例風暴】李家超：元朗７月２１事件拘捕約３５人　

　　《經濟通通訊社６日專訊》保安局局長李家超回覆議員提問時表示，特區政府絕不姑息任何
暴力分子，截至１０月３１日，警方已就７月２１日晚上在西鐵元朗站發生的嚴重暴力襲擊事件
，拘捕３５人，年齡界乎１８至６１歲。當中六人被控「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」等
罪行。警方的調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。事實上，他現在手上的資料是昨日亦拘捕
了１名人士。

＊報案中心超負荷＊

　　他表示，新界九九九報案中心每日平均處理約２３００個求助電話。但在元朗事件當晚，
１０時至凌晨１時３０分的短短數小時內，新界九九九報案中心接獲超過２﹒４萬個求助電話，
情況極不尋常，這是平常的一百倍，數目遠超負荷。

＊掌握的情報眾說紛紜＊

　　他稱雖然警方事前曾經收到有關７月２１日在元朗區活動的消息，但當時掌握的資料眾說紛
紜。對於有指警車多次經過「雞地」但沒有作出驅散行動，他解釋，警車當晚三次途經上址時，
人員無發現有關人士有破壞社會安寧的行為，在此情況下，警方的行動一般都考慮當時整體狀況
，才決定採取或不採取一些即時措施。
　　他又指，「警黑勾結」是非常嚴重失實和惡意的指控，強調警方與不法人士（特別是黑社會
）是對立的，必然全面打擊。（ｃｌ）（ｚｚ）

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