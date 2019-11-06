【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒９億人幣，買美團神華沽建行騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議，隔晚美股標指及
納指再度創新高。港股今早亦高開５３點，其後人民幣持續走強，帶動港股升幅擴大，一度漲
１８５點報２７７３３，最終恆指收報２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，連升四日累
漲１０１５點或３﹒８％。
按額度計算，北水全日淨流入１３﹒９１億元人民幣增加逾三成。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、中國神華（０１０８８）、新華保險（０１３３６）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。
主板成交９２１﹒１７億元增加３﹒７２％。其中港股通成交１２３﹒４億元，佔總成交
１３﹒４％。
＊人行降ＭＬＦ利率，惟建行、招行被北水沽貨＊
美團點評自被納入港股通後，連續七日獲北水撐實，累計淨買入約４８﹒５億元。昨日（５
日）亦是北水淨買入最多的個股，淨買入４﹒４６億元。美團收報９７﹒１５元，微跌逾１％，
盤中見１００元上市新高。
北水除了追捧美團之外，昨日（５日）更轉買煤炭股神華，淨買入１﹒５９億元。神華全日
表現造好，升３﹒１７％，報１６﹒２８元。
人民銀行自２０１６年以來首次下調ＭＬＦ利率，惟建行及招行遭北水力沽，前者淨沽出約
２﹒８億元，後者淨沽出７３２９萬元。建行及招行全日上升不足半個百分點，分別報６﹒５元
及３９﹒３５元。
騰訊將於下周三（１３日）放榜，惟績前連續兩日被北水沽貨，昨日（５日）淨沽出約
２﹒２億元，股價收報３３３元，漲１﹒６５％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ４．４６
中國神華（０１０８８） １．５９
新華保險（０１３３６） １．２４
工商銀行（０１３９８） １．２０
藥明生物（０２２６９） １．１１
淨沽出最多港股：
建設銀行（００９３９） －２．８１
騰訊控股（００７００） －２．２２
招商銀行（０３９６８） －０．７６
舜宇光學（０２３８２） －０．６９
萬洲國際（００２８８） －０．５２
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（ｊｔ）