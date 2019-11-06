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06/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒９億人幣，買美團神華沽建行騰訊

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議，隔晚美股標指及
納指再度創新高。港股今早亦高開５３點，其後人民幣持續走強，帶動港股升幅擴大，一度漲
１８５點報２７７３３，最終恆指收報２７６８３點，升１３６點或升０﹒４９％，連升四日累
漲１０１５點或３﹒８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒９１億元人民幣增加逾三成。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、中國神華（０１０８８）、新華保險（０１３３６）；淨賣出最
多的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、招商銀行（０３９６８）。
　　主板成交９２１﹒１７億元增加３﹒７２％。其中港股通成交１２３﹒４億元，佔總成交
１３﹒４％。

＊人行降ＭＬＦ利率，惟建行、招行被北水沽貨＊

　　美團點評自被納入港股通後，連續七日獲北水撐實，累計淨買入約４８﹒５億元。昨日（５
日）亦是北水淨買入最多的個股，淨買入４﹒４６億元。美團收報９７﹒１５元，微跌逾１％，
盤中見１００元上市新高。
　　北水除了追捧美團之外，昨日（５日）更轉買煤炭股神華，淨買入１﹒５９億元。神華全日
表現造好，升３﹒１７％，報１６﹒２８元。
　　人民銀行自２０１６年以來首次下調ＭＬＦ利率，惟建行及招行遭北水力沽，前者淨沽出約
２﹒８億元，後者淨沽出７３２９萬元。建行及招行全日上升不足半個百分點，分別報６﹒５元
及３９﹒３５元。
　　騰訊將於下周三（１３日）放榜，惟績前連續兩日被北水沽貨，昨日（５日）淨沽出約
２﹒２億元，股價收報３３３元，漲１﹒６５％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．４６　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　　１．５９　
　　新華保險（０１３３６）　　　　　　１．２４　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．２０　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　１．１１　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．８１　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－２．２２　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－０．７６　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．６９　
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－０．５２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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