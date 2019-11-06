《日入而息》韓正冀林鄭帶領管治團隊再出發，港交所上季多賺１％

《今天重點》﹡韓正冀林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發；韓正稱中央是香港繁

榮穩定及解決民生問題的堅強後盾；中央堅定支持特區政府及警隊止暴制亂

﹡陳茂波稱社會事件對港造成沉重打擊，未來可回復穩定；陳茂波稱不排除任

何方法支持中小企，消費券效用不大

﹡港交所（００３８８）首三季純利７４﹒１２億元跌１％，不派息；港交所

首三季收入及其他收益升２％，滬深港通收入創九個月新高：李小加稱續專

注實現三年戰略規劃，抓緊發展增長機會

﹡金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展；余偉文稱正與泰國央行研究

雙邊數碼貨幣跨境支付；金管局正研究人工智能監管，推進數字化項目

﹡證監會稱在港營運並提供證券型代幣交易服務的平台可申請發牌



《即日市況》﹡港股窄幅上落，收漲５點報２７６８８點五連升，成交７２９億元



《深滬股市》﹡滬綜指午後跌幅擴大低收０﹒４３％，豬肉股捱沽



《美元匯價》﹡美元兌日圓升至１０９﹒２５，臨較大阻力；歐元最新報１﹒１０８７╱

８８，日圓最新報１０９﹒０１╱０２



《公司業績》﹡港交所（００３８８）首三季純利７４﹒１２億元跌１％，不派息；港交所

首三季收入及其他收益升２％，滬深港通收入創九個月新高

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月少賺５％至１１８億披索

﹡統一企業中國（００２２０）首三季稅後利潤按年升２７﹒８％

﹡好孩子國際（０１０８６）首九個月收入按年跌０﹒１％

﹡中國銀河（０６８８１）１０月淨利潤按年升１０５％

﹡白馬戶外媒體（００１００）首九個月收入按年跌１９﹒１％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券１０月純利按年跌２６﹒５９％

﹡德昌電機（００１７９）中期純利按年升１５﹒５％，中期息１７港仙



《公司資訊》﹡和記ＨＫＴ等投得３﹒３吉赫頻帶５Ｇ頻譜，使用費共６﹒６５億元

﹡Ｉｎｖｅｓｔｃｏｒｐ與中國光大將合併中國科技投資團隊

﹡ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）途中突然宣布停牌

﹡中國之信（０８２６５）折讓９％配售籌１５００萬元，發展充電油氣業務

﹡中駿集團（０１９６６）１０月合同銷售額６１億元人民幣，按年升７％

﹡百濟神州（０６１６０）與美企簽臨床前候選藥物全球授權合約

﹡宏利香港推出「悠然危疾保」，提供遞增保費計劃

﹡港交所（００３８８）李小加稱續專注實現三年戰略規劃，抓緊發展增長機

會

﹡佳兆業（０１６３８）額外發行１﹒５億美元票據，票息１０﹒８７５厘

﹡長江生命科技（００７７５）將專注亞洲癌症患者研究，或用古洞地皮作研

發中心；長江生技附屬周五將在美國公布黑色素瘤疫苗臨床數據

﹡國家聯合資源（００２５４）指港交所拒提供「除牌」聆訊紀錄

﹡康宏（０１０１９）已完成重組，今年至今收入增２５％

﹡康哲藥業（００８６７）取得ＳＰＡＲＣ五項產品大中華區開發與商業化許

可權

﹡康健國際（０３８８６）執董及財務總監黃尚銘辭任

﹡捷利交易寶（０８０１７）上月用戶２４﹒４８萬按年增２５﹒５％

﹡報道指電視廣播（００５１１）放棄競投奧運播映權

﹡郵儲行（０１６８５）Ａ股ＩＰＯ定價５﹒５元人幣，較Ｈ股價溢價約兩成

﹡瑞房（００２７２）１０月合約物業銷售額按年升１﹒４９倍

﹡中國水務（００８５５）全資附屬公司與魯山縣政府成立合營公司

﹡中海外（００６８８）上月購珠海和廣州兩土地，涉６２﹒６９億元人民幣

；中海外１０月合約物業銷售額升１５％至約２８２億元

﹡友信證券表示大灣區內各地區應強化金融市場互聯互通

﹡誼礫控股（０００７６）附屬公司ＧＳＬ與ＭＧＬ簽訂混合目半成品置換合

約



《國企紅籌》﹡京能潔能（００５７９）與母企對京能財務增資至５０億元人民幣

﹡中國黃金（０２０９９）史別林於天業參與有限，仍適合繼續擔董事

﹡南航集團與勞斯萊斯簽約，為南航客機提供發動機包修等股務

﹡中國海外宏洋（０００８１）１０月合約銷售額按年升７０﹒５％



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）１０月原煤產量升１４％

﹡吉利與戴姆勒聯手高端出行項目奔馳．耀出行年底正式投入運營；吉利汽車

（００１７５）１０月銷量按年增１％

﹡太陽城（０１３８３）收購Ｓｕｎｔｒｕｓｔ為關聯交易

﹡建業地產（００８３２）１０月合同銷售額升８５％至８６﹒３億元人民幣

﹡三一國際（００６３１）斥７億元人民幣購買兩份金融產品

﹡比亞迪（０１２１１）１０月汽車銷量按年跌１５％



《中國要聞》﹡工信部１０月核發電信設備進網許可證３３０張華為在列；成立委員會推進

區塊鏈、推進標準制定工作

﹡中法元首會談，習近平稱中法要展現大國擔當；中法關係行動計劃：鼓勵兩

國金融市場雙向開放

﹡王思聰被列入失信人名單，１﹒５１億元財產遭執行

﹡產業結構調整指導目錄公布，新增ＡＩ、家政等行業

﹡滴滴順風車本月２０日起將在北京等７城運營

﹡中國鹽業集團原董事長茆慶國涉嫌受賄被逮捕

﹡三星電子再啟動大裁員，賠償方案包括發手機

﹡安邦系近７０億人幣清倉浙商銀行股權

﹡中行劉連舸稱正研究數字錢包，區塊鏈場景研究潛力巨大

﹡樂視網高層罕有發聲：公司將直接面臨現金流徹底斷裂

﹡人行連續第八日停逆回購，單日零投放零回籠；人行陳雨露稱人民幣國際化

已具備良好基礎；四方面發力推動金融科技發展

﹡郵儲銀行Ａ股市盈率高於行業，按規定延至２８日申購；郵儲銀行發行Ａ股

定價５﹒５元人幣，籌集２８４億元

﹡杜魯多宣布中國恢復進口加拿大牛肉和豬肉

﹡商務部王受文稱ＲＣＥＰ達成使現有自貿協定升級；與印度保持磋商，冀盡

早加入ＲＣＥＰ

﹡中駐德使館表示所謂「華為依附中國國家」說法完全錯誤

﹡美確認與華鯰魚監管體系等效，中方表示歡迎

﹡吉利控股ＣＦＯ：籲進一步放寬離岸人幣回流和投資渠道

﹡吳清稱上海人民幣跨境業務結算量在全國佔比升至３８％

﹡參展美企比上屆增１８％，對中國進一步開放充滿期待

﹡郭廣昌稱復星在大健康領域投入仍需繼續努力

﹡中國財政部時隔１５年成功發行４０億歐元主權債券

﹡樂高樂園將於２０２３年落戶上海金山區

﹡外交部證實將恢復加國豬肉進口，敦促盡快釋放孟晚舟

﹡任正非稱華為如果明年底仍健康發展，生存危機就度過

﹡上交所推英文版公司概覽，吸引外資參與科創板市場

﹡北京證監局責令北京天相財富暫停新增客戶３個月

﹡浙商銀行表示旅行者汽車集團轉讓股權，不影響Ａ股發行



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１６５３﹒０７點



《其他消息》﹡陳茂波稱不排除任何方法支持中小企，消費券效用不大

﹡余偉文稱正與泰國央行研究雙邊數碼貨幣跨境支付；金管局正研究人工智能

監管，推進數字化項目

﹡金管局與人行及泰央行合作促進金融科技發展

﹡證監會表示稍後將公布有關虛擬資產監管框架的具體內容；證監會禁止匯豐

前客戶經理宋保君重投業界１２個月；在港營運並提供證券型代幣交易服務

的平台可申請發牌

﹡黃家和稱部分地區食肆收益跌逾三成，受累社會事件

﹡發展局研究混合發展１５０公頃土地，料後年完成檢視

﹡林鄭月娥稱建設大灣區為香港發展拓展新空間

﹡智慧城市聯盟獲政府ＴＳＦ撥款，於內地重點科技展設館推廣港產業

﹡報道指渣打及東亞銀行削減針對按揭貸款的現金回贈

﹡啟德住宅地周五截標，萊坊下調估值６％低至１８７億

﹡深股通額度全日用４﹒９億元，陸股通連續十天淨流入；滬股通額度全日用

１３﹒８億元，陸股通淨流入７﹒９億



《修例風暴》﹡何君堯屯門「擺街站」期間被斬傷，事件中３人受傷；何君堯稱今日是區議

會直選黑色的一天；只是皮外傷，感謝大家關心；何君堯內出血下午接受手

術，７２１後便接死亡威脅

﹡林鄭月娥因獲習近平支持而加強止暴制亂決心

﹡政府及建制派譴責襲擊何君堯行為

﹡陳茂波稱社會事件對港造成沉重打擊，未來可回復穩定

﹡韓正稱中央是香港繁榮穩定及解決民生問題的堅強後盾；中央堅定支持特區

政府及警隊止暴制亂；韓正冀林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發

﹡李家超稱投訴課無接獲新屋嶺涉及性侵犯羈留人士投訴；８５個港鐵站曾遭

破壞，暫難估算維修費用

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