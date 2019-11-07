《日出而作》美國第三季非農業生產力下跌，美股持平，美元偏軟



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７４９２．５６ 跌 ０．０７點╱０．００％

標普５００ ３０７６．７７ 升 ２．１５點╱０．０７％

納斯達克 ８４１０．６３ 跌 ２４．０５點╱０．２９％

倫敦富時１００ ７３９６．６５ 升 ８．５７點╱０．１２％

法蘭克福ＤＡＸ １３１７９．９９ 升 ３１．３９點╱０．２４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５８６６．７４ 升 １９．８５點╱０．３４％



﹡香港時間７：３８ａｍ美元兌日圓１０８．９６，歐元兌美元１．１０７２



《最新資訊》﹡科技部等６部委聯合成立６Ｇ研發推進工作組和專家組

﹡ＴｒｉｐＡｄｖｉｓｏｒ獲攜程入股，盤後股價跌５％

﹡Ｅｘｐｅｄｉａ上季少賺２２％，股價盤後急挫１３％

﹡ＩＭＦ下調今年歐元區經濟增長預測至１﹒２％

﹡芝加哥聯儲：憂目前利率水平經受不住經濟負面衝擊

﹡美國第三季非農業生產力按年下跌０﹒３％，遠遜預期

﹡深圳區塊鏈人才需求領跑全國，平均薪酬達１﹒６萬元

﹡上海實業環境（００８０７）第三季純利同比升逾３１％

﹡傳美中推遲簽署貿易協議，美股持平，美債息下跌

﹡投資者觀望中美貿易協議結果，美元偏軟

﹡Ｂｅｎｇ Ｓｏｏｎ下限定價，一手中籤率３５％

﹡易易壹金融（００２２１）料中期純利大幅減少

﹡華信地產（００２５２）料中期轉盈為虧

﹡美駐歐盟大使稱特朗普扣起援助與拜登有關

﹡交銀香港全面上調短中長息，１個月短存招商永隆稱冠

﹡傳美中首階段貿易協議延至１２月簽署，地點或在倫敦

﹡大成食品（０３９９９）首三季純利同比升２﹒４倍

﹡中州證券（０１３７５）１０月同比轉虧為盈

﹡中國興業（００１３２）售汕頭商業單位，涉資３０４４萬元

﹡天譽置業（０００５９）收購重慶商住地，涉資６﹒５億人幣

﹡申萬宏源（０６８０６）旗下證券１０月淨利潤按月升逾６０％

﹡宏利金融首三季多賺４％，第三季少賺５４％，季息０﹒２５加元

﹡招商證券（０６０９９）１０月淨利潤同比升２﹒２倍

﹡金發局提１８建議，改善權益披露機制

﹡高山企業（００６１６）擬２０合１後再１供４，今早復牌

﹡國泰君安（０２６１１）１０月淨利潤同比升近３０％

﹡華泰六八八六（０６８８６）１０月淨利潤同比升逾５３％

﹡雲銅（０００３３）再發５０００萬新股，籌約６００萬元

﹡意馬國際（００５８５）發擔保票據籌１０億元，年息１０％

﹡銀娛（０００２７）第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ按年升６％至４１億元

﹡廣發証券（０１７７６）１０月淨利潤同比升近２﹒４倍

﹡曠逸國際（０１６８３）若干處所昨日被廉政公署搜查



《國企紅籌》﹡海通證券（０６８３７）１０月淨利潤同比升近４倍



《神州民企》﹡安德利果汁（０２２１８）４地被收獲賠８４２０萬人幣

﹡綠城中國（０３９００）１０月銷售額同比升逾１倍



《中國要聞》﹡韓正表示推出惠港、惠澳措施，要讓港澳年輕人有獲得感

﹡金融委深化中小銀行改革，支持銀行多渠道補充資本

