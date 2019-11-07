【港所績後】美銀美林：港交所季績遜預期，料股價將窄幅波動

《經濟通通訊社７日專訊》美銀美林發表研究報告指出，港交所（００３８８）剛公布的第

三季業績比預期遜色，預料其股價將在窄幅波動，維持「中性」評級，目標價為２６３元。

美銀美林報告指出，港交所今年首九個月的純利約７４億元，按年下跌１％，比美銀美林預

期差，期內雖然收入按年升２﹒２％至１２６億元，但按季卻下跌７﹒１％，主要因為交易費減

少５﹒５％，而投資收入亦欠缺增長。港交所並要為早前放棄的倫交所收購建議支出約１﹒３億

元。

報告說，港股第三季成交為兩年以來新低，反映了近期香港社會事件和宏觀經濟不明朗因素

，預期除非情況惡化，否則成交額不會進一步大減，但北水維持穩定以及預測人民幣貶值，均預

示成交缺乏刺激性因素。

報告指，據媒體報道，集資王阿里巴巴可望本月在港上市，倘若成事，相信可以暫時消除港

交所部分不確定因素，但新加坡與內地加強資本市場互聯互通，將影響港交所衍生工具產品的前

景。整體而言，美銀美林認為，阿里等大型新股登陸香港以及內地放寬措施，均將有助推動港股

成交，惟助力未必很大。（ｃｌ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

