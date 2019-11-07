【港所績後】花旗重申港交所沽售評級，第四季盈利缺乏催化劑

《經濟通通訊社７日專訊》花旗發表研究報告指出，港交所（００３８８）第三季業績大致

符合預期，惟第四季缺乏盈利催化劑，並估計其他投行可能輕微下調其盈利預測。由於看淡港交

所長期增長前景，花旗重申港交所「沽售」評級，目標價為２１０元。

報告指出，鑑於港股日均成交額按年下跌２１％，因此港交所首九個月的核心收入按年減少

５％，而每股盈利亦下跌２％。第四季至今，港股日均成交額依然疲弱，僅約７６０億元，相當

於按年跌１２％，按季跌３％，估計港交所四季盈利依然欠缺催化劑。不過阿里巴巴在港第二上

市及ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨推出，可被視為正面因素。

港交所第三季錄得純利２２億元，按年下跌１０％，按季跌１５％，比花旗估計低３％，主

要受累於併購倫敦交易所的開支１３０億元。港交所第三季ＥＢＩＴ按季跌１０％，則比花旗估

計好４％，主要因為營運開支較低。投資收益按季上升１％，亦有助抵銷收入弱勢。營運開支按

季減少１％、按年持平，則勝花旗估計５％，惟現金收入及衍生工具表現俱弱。（ｃｌ）



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