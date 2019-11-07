《國金與投資－曾廣標》負利率時代如何保本增值？

《國金與投資》香港的大銀行跟隨美國減息，加上中美貿易談判不斷傳來將可簽署第一階段

協議的消息，令到香港股市近期也出現升勢，重上２７０００點水平。相對來說，港股仍是落後

的股市，同時，本地公司的業務仍然受到社會動盪的影響，然而，在負利率時代，資金也會進一

步流入股市，特別是買入高息股票。除了買股之外，也可留意轉強中的貨幣，以及每每在環球政

經不穩時成為避險物品的黃金。



＊持港元現金不投資必輸＊



銀行紅簿仔的息率跌至０﹒０１厘，與大約３％的通貨膨脹有很大距離，即是說拿著現金不

投資必輸無疑，本來，買入銀行股肯定優勝於存錢在銀行，但匯控（００００５）業績倒退令到

股息也不能補回股價的下跌，反映出買股票始終是較高風險的投資。因此，要懂得揀選股票，例

如，依賴香港本地收入的可免則免，若買銀行股不如揀內銀股。



＊揀盈利增長的高息股票＊



中美關稅戰早前對在內地生產及涉出口的股票帶來重大壓力，不少股票跌至股息接近１０厘

，當然，若果出現盈利倒退派息減少，則過去的高股息並無價值，因此宜留意最新的業績宣布。

一些發了盈喜或已宣布仍派高息的３月年結涉出口紡織製衣股，近日都有頗佳的表現，例如，德

永佳（００３２１）半年已派息超過５厘，股價立即大幅反彈至２元才整固，而一向願意派高息

的鷹美（０２３６８），在發了盈喜之後，股價也曾隨即勁升上３元水平。對於這類有高息保障

的股票，若未能把握立即買進的機會，可等待回吐時上車，我認為，只要確保有８厘股息以上的

收益，便是頗為穩健的投資選擇，長中短線均可。



＊兩隻首選股創今年新高＊



也可留意我的全年首選股福田（００４２０）和下半年首選股碧生源（００９２６），近期

的股價又再升越賺兩成的目標價並且實質上（連同早前已派發的股息）已創今年新高，但在估值

上仍然有吸引力，它們都是１２月年結的高息股，預期在明年３月會繼續宣布有良佳的派息。總

之，高息才硬道理，這是投資股票時要緊記的，特別是超低息的年代。



＊買人民幣又可財息兼收？＊



早前，由於特朗普持續向中國加徵關稅，人民幣匯價下跌，美元升上７算以上，港人儲存人

民幣雖賺息但輸匯價，可能得不償失，不過，隨著中美接近達成協議，人民幣的匯價回穩，美元

近日回到７算水平，我認為這是保守投資者儲存人民幣的機會來了，相對於港元，人民幣是高息

貨幣，而要減少中美貿易順差，人民幣兌美元將不會繼續弱勢，這應該已是中美之間的共識，因

此，現時是增加人民幣存款機會，希望就算不賺價，也能賺取相對高息，填補通脹。



當然，美國雖減息但短期內聯儲局將改取觀望的態度，因此美元也不至於會大幅走弱，但人

民幣的超級弱勢將隨著中美協議而正式結束。



＊世局不穩黃金可反覆回升＊



社會動盪當常宜買黃金保值，但由於港元與美元掛勾，持港元類似持有美元，因此，也無需

買黃金避險。然而，經濟向下地緣政治危機多，戰爭和動亂的機會率在全球各地都在增加，同時

，各主要西方大國都偏向於以印銀紙來挺經濟，越來越多醒目錢明白到黃金等貴金屬才是真正的

金錢，這使到金價今年由弱轉強，事實上，各國央行大多數都在增持黃金，避免只以美元等主要

貨幣作為儲備，這令到金價得到實質的支持。值得留意的是，俄羅斯和中國都加速增持黃金。



若投資黃金，宜買入相關的ＥＴＦ黃金基金，買賣差價少，也不用擔心存放的問題。暫時

１５００美元仍是中間價，可在稍低於此水平買入。



總的來說，在負利率年代，宜買高息股票、人民幣存款及買入黃金，而作為價值投資者，我

建議在回吐時才買，而作為中長線投資，除非基本因素出現改變，否則不用設止蝕。何時可能轉

變？請長期留意本欄及我在經濟日報網的每日專欄。《資深評論員 曾廣標》

