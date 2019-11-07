《行內行外－梁崇讓》香港法治精神蕩然無存？

《行內行外》香港社會一直以法治精神卓越而引以為傲，但到了今天，筆者才發覺原來可因

時代的轉變，不同的群眾階層，不同的社會問題，不同的方式時間，不同的背景事件，各人對法

治的理解和認知都可以大大不同。近期香港發生的社會暴力示威事件，法庭懲處的結果令大家對

法治的定義感到模糊了，為甚麼會這樣說呢？相信大家心裏有數，也不需再由筆者一一道出吧！



＊法治模糊＊



上周終審法院首席法官馬道立表示，學生將成為未來領袖，但需要學習「社群歸屬感」，還

要學習法治中的包容、尊重及妥協特質，更強調法治精神，在爭取個人權利和自由的同時，也應

尊重他人的權利和自由。從數據顯示，現時被捕的人士中，２５歲以下所佔的人數不少，這也正

是在就學的年齡，因此有人相信首席法官的言論，應是針對這類人士所說的。



事實我們今天所見到的激進示威領袖，十有八、九都是年青人，可見首席法官言下之意，是

勸導該等示威者頭領，如想將來成為一個真正的社會人物，需要好好學習做領袖具備的特質；不

過也有人辯解說，現時激進年青人的心態和行為是由司法界、教育界和傳媒界「寵幸」出來的，

是他們種下的禍根，孰是孰非？還是留待大家思考吧！



＊經濟衰退＊



記得筆者剛加入工會的時候，在工會的學習班中，工會前輩經常教導各工會積子，凡做事都

要有理、有據、有節。有理－即辦事和說話時先要有道理，並要遵循有關規定或法制等；有據－

即有真憑實據；有節－即適可而止有所節制，不要得勢不饒人而做得太過分。可是今次社會解決

問題的方法，完全不用這一套了，社會好像習慣出現了以武力和蠻不講理的現象，只要觀點不同

，便可「人多蝦人少」圍毆對方「私了」，洩憤解決，而且每次都將平民打至頭破血流，不省人

事倒地才肯罷休，倒真是誰大、誰惡、誰正確是嗎？香港人為何野蠻到如此地步？那香港原有法

治精神又去了哪裏？還是有請這方面的專家去回答吧！



回說香港的經濟，由於蒙面黑衣人的暴亂示威持續，各行各業大受影響，政府發言人表明香

港經濟已步入技術性衰退，更預告今年全年經濟很可能會出現負增長，相信未來失業率也會上升

，彭博、美銀及美林曾發表報告：如香港暴亂持續下去，經濟陷入衰退應無懸念。有資料顯示，

今年提供大學生的就業職位較去年減少逾一成二，而建造業的３５萬工人可能凍薪，此為１２年

來首次，而最低工資也有機會沒法提高。



＊棄舊迎新＊



雖然這樣，但由於政府放寬置業政策，香港銀行隨美國減息以及中美貿易談判展露曙光，令

本港樓市交投轉旺和樓價回升，恆生股票指數更重越２７５００點水平。在證監會實施《證券保

證金融資新指引》後，令多隻俗稱「舊股」的中小型股份出現較大跌幅，適逢近期新股密集上市

，有時一日有幾隻新股同步掛牌，在無細價股可炒下只好轉戰新股市場，形成散戶投資者出現一

窩蜂跟炒的情況，也是近期新股炒風熾熱的原因，這也造成有個別新股上市幾天後便升越７倍，

當然也有股票下跌超過三成，新股表現大上大落，急升急跌，不知證監會會否對這類新股的走勢

進行探究調查？



而港交所（００３８８）只求自身利益涉嫌採取棄舊迎新的手法也值得商榷。外電傳來阿里

巴巴擬在１１月至１２月在港掛牌上市，集資約１０００億港元，超越百威亞太（０１８７６）

的集資額，看來港交所又有機會趕及今年底再成為全球上市集資額「一哥」的寶座，由此可見，

本港經濟如何不濟，港交所的收入仍是財來自有方！生計日益艱辛的乃是靠佣金收入的市場參與

者和中介人士而已。



＊形同虛設＊



後記：雖然高等法院頒下臨時禁制令，禁止網上發布煽動暴力言論，不過現時很多網民都會

在海外設立互聯網協定地址（ＩＰ Ａｄｄｒｅｓｓ）或以太空卡登記用戶，加上部分社交網站

的用戶均在海外，這種禁制令實難於執行，形同虛設，加上在互聯網通訊，很多是用一些暗號代

碼，這更難證實有人在鼓吹暴力。金融服務界方面，聞說香港證監會也曾登門或造訪證券公司，

沒收調查對象的電腦和手機以便追查ＩＰ地址，成效如何？那有待證監會交代了。至於香港有關

當局用甚麼辦法去追查這類ＩＰ地址和如何執行法治，那便有待公布和看司法界的舉措如何了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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